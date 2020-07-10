Вжился в роль: Генри Кавилл повредил глаза на съемках «Ведьмака»

Съемки в крупных проектах зачастую сулят актерам не только славу и известность, но также опасности и проблемы. Так Генри Кавилл поделился с журналистами издания gizmodo подробностями о работе над сериалом «Ведьмак», в котором все было отнюдь небезопасно.

Актер старался максимально вжиться в роль охотника на чудовищ, поэтому использовал минимум грима. Если нужно было показать персонажа мокрым, то он стоял под струями дождя, а если ведьмак должен был быть грязным, то не стеснялся поваляться в луже. То же самое относилось и к линзам, напомним, в определенные моменты сюжета глаза Ведьмака внешне менялись. Актер самоотверженно продолжал носить линзы, даже когда глаза уже слезились и краснели от пыли.

В конце концов его просто вызвали на небольшой разговор и заявили, что он обязан снять линзы, несмотря на все свое упорство. Дошло до угроз: или Кавилл это сделает, или съемки будут отменены. Так что актеру пришлось сдаться и вернуть своим глазам привычный вид.

В результате самоотверженность Генри превратилась в глупость, когда ему около трех недель пришлось восстанавливать зрение.

Съемки второго сезона проекта возобновят 17 августа.