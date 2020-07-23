По роману Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» снимут сериал

Телеканал CW решил снять новый сериал, созданный на основе произведения писателя Стивена Кинга под названием «Откровения Бекки Полсон». Сценарий разработает Мэйси Кавер, ранее работавший над проектом «Последний настоящий мужчина».

Сюжет книги получился довольно интригующим. Во время уборки у себя дома Бэкки Полсон случайно находит пистолет своего мужа. Тут же из любопытства она заглядывает в дуло и случайно стреляет себе в голову, но не умирает, а становится просветленной, с которой начинает общаться сын божий. Однако советы он ей дает не всегда адекватные, сообщает издание Deadline.

К сожалению, других подробностей о шоу пока нет, дата релиза и актерский состав неизвестны, однако, учитывая пандемию, не стоит ждать выхода проекта раньше следующего года.

Напомним, последний сериал созданный на основе произведения Стивена Кинга получился на редкость успешным. «Чужак» от HBO стал одним из самых популярных проектов киносервиса.