Стивен Кинг выступил против отмены выхода биографии Вуди Аллена

По словам писателя, все, кому не нравятся факты, изложенные в книгах, могут просто их не читать.

Всемирно известный писатель и мастер жанра ужасов Стивен Кинг вновь ввязался в перепалку в интернете.

На этот раз он решил высказать свое мнение по поводу ситуации с издательством Hachette и выпуском биографии режиссера Вуди Аллена.

Напомним, в начале апреля должна была выйти в тираж книга мемуаров известного сценариста, однако против выступил сын Аллена, журналист Ронан Фэрроу. По его словам, издательство не проверило факты и если биография все же будет опубликована, то будет полна недостоверной информацией.

Ронану удалось создать громкий шум вокруг Hachette, так что издательство признало поражение и решило не выпускать биографию.

А вот Кинг остался недоволен таким решением. В своем официальном аккаунте в Twitter он беспокоится, что подобная тенденция может распространиться и вскоре кто угодно сможет заткнуть рот писателям. Стивен также отметил, что все, кому не нравятся факты, изложенные в книгах, могут просто их не читать.