Йода кусается: в продаже появился кукольный герой из сериала «Мандалорец»

Хорошие новости для настоящих фанатов сериала «Мандалорец» от студии Disney, в продаже появилась копия малыша Йоды, правда, цена у милой новинки довольно пугающая. Рост куклы около 40 сантиметров, почти такой же, как и у оригинального персонажа. Увы, версия получилась статическая, то есть никаких движений малыш Йода выполнить не сможет, однако создана кукла с максимальным вниманием к деталям и выглядит точно так же, как в сериале.

Цена маленького красавчика по-настоящему «кусается», поклонникам проекта придется выложить порядка 325 долларов, или 27 тысяч рублей за игрушку, а первые поставки начнутся не ранее начала августа.

Напомним, первый сезон проекта «Мандалорец» от студии Disney вышел в конце прошлого года и быстро завоевал популярность у фанатов вселенной «Звездных войн», кто-то даже считает, что проект получился качественнее и заметно лучше, чем девятый по счету фильм оригинальной франшизы, «Скайуокер. Восход». Второй сезон должен появиться в сервисе Disney+ уже этой осенью.