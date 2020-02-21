Создатели сериала «Мандалорец» показали современные методы съемки

Сериал «Мандалорец», основанный на вселенной «Звездных войн» и снятый в прошлом году, сумел удивить зрителей не только интересным сюжетом, но и качественной картинкой и спецэффектами. В итоге проект получил высокие оценки как от критиков, так и от простых зрителей.

Это особенно иронично, учитывая, что картина «Скайуокер. Восход» хоть и собрала довольно большую кассу, но не вызвала восторга у большинства зрителей.

В минувший четверг, 20 февраля, создатели «Мандалорца» показали технологии, которые они использовали во время съемок, и надо признать, это действительно огромный шаг для кинематографа.

Всем известны так называемые хромакеи, или зеленые фоны, которые часто используются при съемках фильмов, так как на них проще всего наложить компьютерную графику. Создатели «Мандалорца» же установили огромные светодиодные экраны, на которых уже был фон сцен в формате реального времени, а изображение менялось в зависимости от того, куда были направлены камеры.

Именно благодаря этой технологии ландшафт и локации в сериале так реалистично выглядят. То же самое было и с освещением, система отслеживала камеру и меняла направление источника света, сообщает издание Indiewire.

Как сообщил продюсер сериала Джон Фавро, весь потенциал современных технологий будет раскрыт во втором сезоне проекта, который выйдет на экраны уже этой осенью.