Джедай возвращается: в сериале «Оби-Ван Кеноби» может появиться Хейден Кристенсен

Отличные новости для фанатов франшизы «Звездные войны». Судя по сообщениям издания LRM, актер Хейден Кристенсен собирается вернуться к роли Энакина Скайуокера. Произойдет это во время съемок сериала «Оби-Ван Кеноби». Как сообщают источники журналистов, информация практически официальная и актер точно появится в новом проекте.

Этой новостью изначально планировалось порадовать фанатов серии на мероприятии Star Wars Celebration, но, увы, все пришлось отменить из-за коронавируса, так что объявят приятную новость чуть позже. Стоит помнить, что пока информация официально не подтверждена компанией Disney.

По мнению LRM, Кристенсен не просто появится на несколько минут в одном из эпизодов, а займет одну из главных ролей. Из-за популярности анимационного проекта «Войны клонов» роль Энакина расширили от второстепенной до полноценной.

Дата релиза сериала «Оби-Ван Кеноби» пока не известна.