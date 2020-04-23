«Звездные войны» продолжаются: студия Disney начала работу над третьим сезоном «Мандалорца»

При этом выход второго сезона проекта запланирован лишь на осень этого года.

Отличные новости для поклонников проекта «Мандалорец» студии Disney. Издание Variety сообщает, что хотя второй сезон сериала еще не вышел, студия уже начала работу над третьей частью.

Учитывая распространение коронавируса, пока не стоит ждать полномасштабных съемок, однако сценарист Джон Фавро начал продумывать новые приключения героев. А художники, не выходя из дома, занимаются подготовкой концепт-артов.

«Мы начали препродакшн и разбираемся с продолжением приключений мандалорца в третьем сезоне», — сообщил источник журналистов.

Напомним, сюжет «Мандалорца» тесно переплетается с фильмами «Звездные войны» и рассказывает историю охотника за головами, который во время очередной миссии случайно спасает странное существо.