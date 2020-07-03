Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Однако актер совсем не против вновь сыграть супергероя.

Многие поклонники Генри Кавилла с восторгом встретили недавние слухи о возвращении актера к роли Супермена. К сожалению, не все новости оказываются правдой. Как сообщил сам Кавилл во время подкаста для издания Variety, его уже начали слегка пугать слухи о возвращении к роли супергероя.

По словам актера, люди в Интренете способны верить во что угодно, к сожалению, чаще всего в неправду. Однако к мнению поклонников фильма о Супермене все же стоит прислушиваться, ведь если они с радостью воспринимают новости о возвращении Генри к роли, то, быть может, им и вправду это нужно. Актер отметил, что с радостью вновь надел бы плащ.

Также Кавилл поделился своим мнением о режиссерской версии «Лиги справедливости», релиз которой состоится в следующем году на HBO. По словам актера, просто отлично, что Зак Снайдер все-таки покажет зрителям свое видение проекта, а сам Генри с удовольствием посмотрит на новую «Лигу».