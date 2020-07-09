«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Главной героиней сериала «Бэтвумен» станет чернокожая ЛГБТ-актриса

Джависия Лесли гордится оказанной ей честью.

Главной героиней сериала «Бэтвумен» станет чернокожая ЛГБТ-актриса
Джависия Лесли. Фото: globallookpress

Компания Warner Bros. решила спасти проект «Бэтвумен» и все же нашла замену актрисе Руби Роуз на главную женскую роль. Правда, результаты кастинга могут не обрадовать некоторых поклонников супергероини. Новой женщиной-летучей мышью станет чернокожая Джависия Лесли, которая будет исполнять роль неизвестного пока персонажа Райан Уайлдер, которая, видимо, и станет следующей Бэтвумен.

Ну, и как это принято в современном Голливуде, актриса является активной представительницей ЛГБТ-сообщества. Как заявила сама Лесли, она крайне рада получить эту роль, тем более, что она станет первой чернокожей актрисой, ставшей Бэтвумен в сериале. Также она отметила отдельную гордость за то, что ей, как бисексуалке, позволили сниматься в шоу.

У ее героини также весьма впечатляющие данные, судя по сценарию, Уайлдер обладает взрывным нравом, хорошей физической подготовкой и готова буквально голыми руками разорвать обидчиков, особенно, если это мужчины.

Дата начала съемок второго сезона проекта все еще неизвестна, сообщает Deadline.

Тэги

БэтвуменДжависия Леслиновости сериалов
Loading...