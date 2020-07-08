«Ощущения на всю жизнь!»: НТВ возобновил съемки сериала «Мастер»

В городе Набережные Челны возобновились съемки спортивного сериала «Мастер». Эта картина из 8 эпизодов расскажет о легендарной ралли-команде «КамАЗ-мастер» и будет показана на канале НТВ.

Как сообщили создатели драмы, продолжение съемочного процесса было ознаменовано знаковым событием. Настоящий пилот команды, мастер спорта международного класса Дмитрий Сотников провел для актеров мастер-класс езды по бездорожью, с ямами и трамплином.

«Это, конечно, мощнейшее ощущение! — рассказал исполнитель роли руководителя команды Кузнецова Анатолий Белый. — Пару раз нас хорошо тряхнуло, и в самом конце мы как раз перепрыгивали трамплин – это что-то непередаваемое! Ощущения на всю жизнь!»

Актер признался, что не понимает, как реальные пилоты выдерживают по 500 километров такой езды, и назвал и настоящими героями.

Исполнитель роли пилота Максима Еремина-младшего Аристарх Венес поделился, что не каждую съемочную смену ездит на «КамАЗе», но постоянно просит продюсеров позволить ему проехаться хотя бы несколько метров. Для него это тоже невероятные ощущения.

«У меня в телефоне есть много видео, где я снимал пилотов – Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, – особенно то, как они работают руками. Это же можно действительно «отъехать»: то, что такая машина может ехать как по катку, просто не укладывается в моей голове», — поделился он.

Добавим, что сюжет сериала вымышлен, но построен на реальных историях из жизни спортивной команды. Сериала расскажет в бывшем пилоте Денисе Сазонове, который после 12-летнего перерыва хочет вернуться в гонки грузовиков. Однако команда против этого, после скандала, с которым был уволен бывший чемпион. Мужчине приходится начинать карьеру с самого низа, но тут его ждет неприятный сюрприз: его бывшая жена планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе.

Напомним, что гоночная команда «КамАЗ-мастер» была основана в 1988 году. В 1996 году она впервые выиграл ралли-марафона «Дакар» и с тех пор побеждала в нем 17 раз. Также на ее счету три Кубка мира и восемь побед в супермарафоне «Шелковый путь».