Война никогда не меняется: Amazon снимет сериал по легендарной видеоигре Fallout

Джонатан Нолан и Лиза Джой нацелились на создание еще одной научно-фантастической серии. Создатели «Мира дикого Запада» решили заняться разработкой нового шоу для Amazon — экранизацией легендарной игры Fallout.

Серия Fallout, которая началась в 1997 году с оригинальной игры, разворачивается в мире, где в будущем мир был уничтожен ядерной войной. Нолан и Джой собираются показать зрителям суровость пустоши, которая станет резонным ответом на желание покорить мир с помощью ядерной энергии, сообщает издание Variety.

Проект постарается сохранить суровый мир игр, в котором при этом будут вкрапления иронии и отсылок к миру, жившему до войны.

Компания Lionsgate также выступит исполнительным производителем сериала.