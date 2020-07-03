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Звездный гость

Война никогда не меняется: Amazon снимет сериал по легендарной видеоигре Fallout

Разработкой амбициозного проекта займутся создатели «Мира дикого Запада».

Война никогда не меняется: Amazon снимет сериал по легендарной видеоигре Fallout
Кадр из игры "Fallout-4". Фото: Bethesda

Джонатан Нолан и Лиза Джой нацелились на создание еще одной научно-фантастической серии. Создатели «Мира дикого Запада» решили заняться разработкой нового шоу для Amazon — экранизацией легендарной игры Fallout.

Серия Fallout, которая началась в 1997 году с оригинальной игры, разворачивается в мире, где в будущем мир был уничтожен ядерной войной. Нолан и Джой собираются показать зрителям суровость пустоши, которая станет резонным ответом на желание покорить мир с помощью ядерной энергии, сообщает издание Variety.

Проект постарается сохранить суровый мир игр, в котором при этом будут вкрапления иронии и отсылок к миру, жившему до войны.

Компания Lionsgate также выступит исполнительным производителем сериала.

«Fallout — это одна из величайших игровых серий всех времен. Мы невероятно рады сотрудничать с компанией Bethesda, чтобы воплотить на экраны эту легендарную видеоигру», — заявили Джонатан Нолан и Лиза Джой.

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