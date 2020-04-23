HBO планирует снять шесть сезонов «Мира Дикого Запада»

Однако пока рейтинги проекта упорно ползут вниз и объявлен старт съемок четвертого сезона.

Стало известно, что проект «Мир Дикого Запада» официально продлили на четвертый сезон. Никаких серьезных изменений не будет, за качество продукта вновь будут отвечать шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. Точное количество серий в новом сезоне пока не известно.

Как сообщает издание THR, в планах канала HBO выпустить аж шесть сезонов проекта. Звучит грандиозно, но на практике все может оказаться не так радужно. Недавно вышедший третий сезон показал худшие рейтинги: посмотреть премьерную серию собралось всего 900 тысяч зрителей.

Цифра кажется огромной, но это на 50% меньше, чем на премьере первой серии первого сезона. Многие зрители отметили, что дух приключений и загадок куда-то пропал, уступив место обычному боевику.

Напомним, «Мир Дикого Запада» рассказывает историю о мире недалекого будущего, в котором роботы, которых практически никак не отличить от живых людей, живут в парке развлечений, созданном в стиле Дикого Запада. Однако со временем некоторые из андроидов начинают понимать, что окружающий их мир — лишь иллюзия.