Возрождение легенды: на Comedy Central выйдет продолжение мультсериала «Бивис и Батт-Хед»

Отличные новости для поколения MTV из 90-х, канал Comedy Central планирует выпустить два новых сезона легендарного мультсериала «Бивис и Батт-Хед». Работать над продолжением проекта будет Майк Джадж, создатель оригинального сериала. На его плечи ляжет приличный груз задач: озвучивание персонажей, написание сценария, плюс работа продюсера и режиссера. Как рассказал сам Джадж журналистам издания Variety, сейчас самое подходящее время для новых серий глуповатого проекта.

Напомним, «Бивис и Батт-Хед» впервые появились на телеканале MTV в 1993 году. Два главных героя — подростки с любовью к музыкальным клипам. Поначалу они просто сидели перед телевизором и обсуждали новинки из мира музыки. Со временем проект завоевал популярность у зрителей, вышло целых 8 сезонов и даже полнометражный мультфильм.

Современных зрителей ждут два новых сезона и специальные выпуски.