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Звездный гость

Создатель мультсериала «Рик и Морти» будет работать над проектом Fox Entertainment

Дэн Хармон снимет новый юмористический мультсериал.

Создатель мультсериала «Рик и Морти» будет работать над проектом Fox Entertainment
Кадр из сериала "Рик и Морти". Фото: Card Productions

Один из создателей успешного мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон решил заняться новым проектом. Подробностей пока мало, но точно известно, что это будет мультсериал в жанре комедии, а создаваться он будет по заказу компании Fox Entertainment.

Как сообщает издание Deadline, не стоит ждать премьеры в ближайшее время, самый ранний срок это апрель 2022 года.

В интервью с журналистами глава Fox Entertainment Майкл Торн отметил, что более креативного партнера чем Дэн Хармон просто не существует в природе. Также он заявил, что уже работал с Хармоном над одним из проектов ранее, и уже тогда убедился, что у Дэна есть особый талант и подход к сериалам.

Напомним, во время долгого перерыва в работе над сериалом «Сообщество» Хармон вместе с Джастином Ройландом решил создать новый мультсериал. Как раз тогда компания Adult Swim заказала Хармону и Ройланду создание пилотного выпуска проекта «Рик и Морти», который впоследствии приобрел мировую известность.

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