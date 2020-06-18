Создатель мультсериала «Рик и Морти» будет работать над проектом Fox Entertainment

Один из создателей успешного мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон решил заняться новым проектом. Подробностей пока мало, но точно известно, что это будет мультсериал в жанре комедии, а создаваться он будет по заказу компании Fox Entertainment.

Как сообщает издание Deadline, не стоит ждать премьеры в ближайшее время, самый ранний срок это апрель 2022 года.

В интервью с журналистами глава Fox Entertainment Майкл Торн отметил, что более креативного партнера чем Дэн Хармон просто не существует в природе. Также он заявил, что уже работал с Хармоном над одним из проектов ранее, и уже тогда убедился, что у Дэна есть особый талант и подход к сериалам.

Напомним, во время долгого перерыва в работе над сериалом «Сообщество» Хармон вместе с Джастином Ройландом решил создать новый мультсериал. Как раз тогда компания Adult Swim заказала Хармону и Ройланду создание пилотного выпуска проекта «Рик и Морти», который впоследствии приобрел мировую известность.