«Невозможно было оторваться»: Александр Робак поделился эмоциями от «Сладкой жизни»

Канал ТНТ вновь запустил показ откровенного сериала «Сладкая жизнь», он идет с понедельника по четверг в 21:00. Свое мнение о проекте высказал актер Александр Робак, который снялся в третьем сезоне картины.

Как оказалось, любовь между артистом и «Сладкой жизнью», началась с самого первого сезона, который в эти дни снова транслируют по ТВ. По словам мужчины, он посмотрел начальные эпизоды на одном дыхании.

«Я сел, включил — и выключил только после шестой серии. Редко так бывает — и в силу нехватки времени, и в силу отсутствия интереса. А здесь невозможно было оторваться. Мне очень понравилась работа коллег», — признался Александр.

Напомним, его герой в третьем сезоне — простой сибирский мужик, которого жена уговаривает переехать в гламурную Москву. Там то он и «хлебнет» сполна современного формата отношений между полами.

Ну а пока зрители наслаждаются первым сезоном «Сладкой жизни», который ТНТ показывает по вечерам будних дней.