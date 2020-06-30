Съемки окончены: на съемочную группу проекта «Беспринципные» составили административный протокол

Сотрудники полиции составили административный протокол на съемочную группу сериала «Беспринципные», сообщает агентство «Москва». Это произошло из-за перекрытия проезжей части в столице для съемок. Люди во внезапно образовавшейся пробке вряд ли оценили творческие порывы членов съемочной группы.

На место тут же вызвали сотрудников ДПС, которые не стали церемониться и сразу составили протокол по статье 12.33 кодекса об административных правонарушениях. Что будет дальше со съемками проекта, пока неизвестно. Надеемся, что необходимую сцену все же удалось снять.

Напомним, сериал «Беспринципные» создается по сценарию Александра Цыпкина, а главные роли в нем исполняют Павел Деревянко, Максим Виторган и многие другие знаменитости.