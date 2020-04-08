«Оу! Шампанское!»: Цыпкин нагло заглянул в холодильник Ходченковой

Светлана Ходченкова показала, что хранится в ее холодильнике. Сокровенным актриса поделилась в эфире Instagram с литератором Александром Цыпкиным.

По словам звезды, она не стала поддаваться панике и не запаслась продуктами на время эпидемии. Единственное, что она купила в достатке – это маски. Причем не медицинские, а косметические. Писатель, услышав это, не поверил своим ушам и потребовал показать, что на самом деле хранится в ее холодильнике. Светлана не стала сопротивляться желанию собеседника.

«Вот пожалуйста, маски, маски, маски», — сказала актриса.

Справедливости ради заметим, что кроме косметических средств здесь все-таки обнаружилась пара бутылок с напитками. «Оу! Шампанское еще есть и вода», — сказала Светлана, явно удивившись этой находке.

Артистка призналась, что ее не научили запасаться. Но она не страдает от этого, поскольку рядом с домом у нее есть продуктовый магазин, посещать который пока не запрещено.

Цыпкин заметил, что это худший холодильник из тех, что он когда-либо видел.