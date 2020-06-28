Студия Netflix решила удалить серию с признаками расизма из проекта «Сообщество»

Судя по последним тенденциям в Голливуде, вскоре многие сериалы лишатся некоторых своих эпизодов из-за признаков расизма. Так студия Netflix приняла важное решение удалить из своей видеобиблиотеки одну из серий комедийного проекта «Сообщество», сообщает издание Wrap. Виной всему послужил так называемый Blackface, когда с юмористической целью актер красит кожу черной краской, чтобы выглядеть как афроамериканец. В современных реалиях подобное стало недопустимо, особенно после смерти чернокожего Джорджа Флойда от действий сотрудников полиции в конце мая.

Сериал «Сообщество» недосчитается серии «Продвинутые „Подземелья и драконы“» из второго сезона. В ней главные герои решают сыграть в настольную ролевую игру, а один из них приходит в виде так называемого темного эльфа. К сожалению, боссы Netflix шутку не оценили.

Недавно та же самая ситуация произошла и с проектом «Клиника». Видеосервис Hulu удалил сразу несколько серий из сериала, все из-за Blackface.