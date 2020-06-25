Студия Netflix разорвала контракт с белой актрисой, озвучивавшей чернокожего персонажа в проекте «Большой рот»

Дженни Слейт три сезона дарила свой голос чернокожей Мисси и никто не был против.

Соавтор мультсериала «Большой рот», исполнительный продюсер и звезда Ник Кролл в минувшую среду 24 июня заявил, что шоу переделает голос чернокожего персонажа Мисси. Ранее персонаж был озвучен белой актрисой Дженни Слейт. Она занималась персонажем в течение первых трех сезонов шоу, сообщает издание Deadline.

«Мы допустили ошибку, восприняли нашу привилегию как должное, но мы упорно работаем, чтобы двигаться вперед. Мы гордимся персонажем Мисси и планируем далее развивать ее характер. Мы найдем нового чернокожего актера, который подарит ей свой голос» — заявил Кролл в Twitter, где его поддержали другие создатели сериала, Эндрю Голдберг, Марк Левин и Дженнифер Флэкетт.

В данный момент ведется поиск нового актера, чтобы озвучить персонажа, начиная с 5-го сезона.

В своем собственном заявлении Слейт объяснила свои рассуждения о принятии персонажа. Сама Слейт , озвучивавшая персонажа ранее, заявила, что поначалу она думала, что ей можно озвучивать Мисси, так как ее мама еврейка и белая, но в итоге она приняла, что чернокожих персонажей в анимационном шоу должны играть чернокожие актеры.