В Сети появился тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

Хорошие новости для любителей сериалов, видеосервис Hulu предоставил первый официальный тизер четвертого сезона «Рассказа служанки». Напомним, изначально проект был основан на одноименном романе Маргарет Этвуд, однако со временем утратил связь с оригиналом и стал полностью самостоятельным произведением, но нельзя сказать, что это не пошло ему на пользу.

Сюжет «Рассказа служанки» рассказывает историю девушки Джун, которая решила выступить против целого государства Гилеад, живущего по весьма странным и даже местами варварским законам.

К огромному сожалению для поклонников проекта, тизер не показал кадров из нового сезона, зато позволил вспомнить знаковые моменты из прошлых эпизодов. Если вы планируете смотреть сериал с нуля, открывать тизер точно не стоит, дабы не получить порцию спойлеров.

В ранних интервью шоураннер проекта Брюс Миллер заявлял, что зрителям не стоит даже гадать над сюжетом четвертого сезона, так как он точно сумеет всех удивить.

Премьера новых серий «Рассказа служанки» состоится лишь в 2021 году.