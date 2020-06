Видеосервис Hulu готовит экранизацию книги о вреде наркотиков

Майкл Китон исполнит одну из главных ролей в необычном сериале от Hulu. Проект под названием Dopesick будет рассказывать о тяжелой жизни американцев, которые зависимы от наркотиков. Как сообщает издание Deadline, это будет экранизация книги с длинным названием Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company that Addicted America, которую написала Бет Мейси. Стоит помнить, что автор по профессии журналист, а не врач-нарколог, так что проект вряд ли окажется документальным.

Сами создатели описывают Dopesick как максимально амбициозный и при этом пугающий. Естественно, поднимающий неудобные темы, на которые обычно принято закрывать глаза в США, а именно зависимость от опиоидных наркотиков. Главными персонажами шоу станут члены семей, которые так или иначе пострадали от вредной привычки.

Майкл Китон же станет доктором, который старается быть доброжелательным, но только до определенного момента, который полностью изменит мировоззрение его персонажа. Премьера проекта состоится в следующем году.