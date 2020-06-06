«Чтобы вжиться в образ, я выпивал»: актер Владимир Мишуков о подготовке к роли в сериале «Шерлок в России»

На видеосервисе Start выходит сериал «Шерлок в России» режиссера Нурбека Эгена. Продюсирует проект Александр Цекало.

В нем заняты такие известные личности, как Максим Матвеев, Константин Богомолов, Павел Майков, Евгений Дятлов, Ирина Старшенбаум, Константин Юшкевич и многие другие артисты.

По сюжету многосерийного фильма любимый герой Артура Конана Дойля охотится за Джеком Потрошителем, который, отправив на тот свет несколько женщин, сбегает в нашу страну — императорскую Россию.

В Санкт-Петербурге Шерлок Холмс знакомится с доктором Карцевым, который на некоторое время становится его правой рукой. Эту роль сыграл известный актер Владимир Мишуков, ответивший на вопросы Teleprogramma.pro

—Максим Матвеев, работая над ролью о Шерлоке Холмсе, расписал целую тетрадь. А как готовились к роли доктора Карцева вы?

— Мой персонаж определён в сценарии, как пьянчужка-доктор. Поэтому вечерами, после завершения смены и накануне следующей, я выпивал. Тем самым приближаясь к обстоятельствам жизни своего героя.

— Режиссер объяснял вам, почему задействовал именно доктора Карцева, а не доктора Ватсона?

— Доктор Ватсон в силу своего физического недомогания остался в Лондоне на излечении. Шерлок в одиночку отправился в Россию в поисках коварного преступника, чьи кровавые следы вели в Санкт-Петербург.

В процессе расследования он обратился за квалифицированной помощью к доктору Карцеву, который стал его надёжным помощником и другом.

«На роль Карцева предполагался другой актер»

— Расскажите, пожалуйста, о своем герое. Как подбирались костюмы для вашей роли?

— Мой герой, Карцев Илья Филимонович, бывший военный врач, после смерти своей жены, начав изрядно выпивать, руководствуется достаточно циничной философией в отношении жизни. Но доброе сердце не позволяет ему быть равнодушным к несправедливости этого мира.

Изначально на эту роль предполагался другой актёр, более высокий и статный, нежели я. Костюмы были уже подобраны и сшиты по его лекалам. Но в силу определённых обстоятельств он не смог принять участие в съёмках. Обратились ко мне.

На первой примерке я «утопал» в жилетах, рубашках, сюртуках и штанах. Чувствовал себя этаким шкетом. Но к следующей встрече замечательные художники по костюмам «подогнали» всё это по моим размерам, и я начал ощущать слияние со своим героем.

Настолько удобным и совершенным по стилю оказалась вся эта одежда, особенно ботинки и шляпа, изготовленные ручным методом.

А уж после того, когда художник по гриму закрепил на моей голове, специально изготовленный парик, я ощутил себя человеком той эпохи.

— В каких декорациях снимался фильм?

— В фантастических! В огромном павильоне был выстроен целый город! Я имею уже некоторый опыт работы в кино, но мне никогда ещё не доводилось сниматься в такой масштабной, подробно детализированной декорации, по улицам которой можно было проезжать на пролётке, запряжённой одной, а то и двумя лошадьми.

Но помимо съёмок в павильоне было множество и в реальных исторических объектах, оказаться в которых – отдельное удовольствие.

«Шерлока Холмса нельзя приватизировать»

— Существует много версий фильма о Шерлоке. Чем будет отличаться именно ваш фильм? Переживаете, что зритель может сравнивать фильм «Шерлок в России» с картинами с участием Бенедикта Камбербэтча и Василия Ливанова?

— Вы забыли ещё Роберта Дауни-младшего. Конечно, сравнение неизбежно. Но Шерлока Холмса нельзя приватизировать.

Образ многогранен и с течением времени трактовки его и манера исполнения разными актёрами будут наполнятся новыми смыслами, идеями, формами. И у каждого есть шанс привнести что-то свое.

Моему дорогому другу и партнёру Максиму Матвееву удалось наделить этого персонажа, помимо очевидных достоинств, таких, как прозорливость ума, реактивность мышления и молниеносное действенное реагирование, ещё и противоречивыми чувственными порывами, сопряжёнными с травмами детства.

— Часть съемок происходила в Михайловском замке и особняке статского советника Половцева – одного из основателей Русского исторического общества… Есть такое понятие, как гений места. Чувствовалось ли, что энергетика хозяина особняка помогает вам, или наоборот, мешает?

— В особняке Половцева мне сниматься не довелось, но я заходил туда во время не своей смены. А когда мы оказались в Михайловском замке, то первым делом, обнявшись, сняли с Максимом смешное селфи-видео, кружась на внутренней площади.

Настолько нами овладел восторг от пребывания в центре грандиозного архитектурного сооружения.

«В «Крестах» я чувствовал себя подавленно»

— Какой съемочный день был самым трудным и запоминающимся для вас?

Самыми трудными съёмками для меня оказались три дня пребывания в бывшей тюрьме «Кресты». Там накоплена тяжёлая энергетика, словно оттуда выкачали воздух. Я чувствовал себя подавлено. Страшно представить, что творилось в этих камерах в течение долгих-долгих лет.

А вот съёмки на крышах разных домов Петербурга доставляли удовольствие. Такая красота вокруг! Вот уж мы по ним набегались и напрыгались! Теперь у меня точно нет необходимости приобретать билеты на экскурсии по кровлям этого прекрасного города.



— Как карантин повлиял на ваши творческие планы? Какие предыдущие съемки были заморожены?

— Конечно, никто не ожидал такой стагнации. Накануне карантина в Театре Наций я под руководством режиссёра Талгата Баталова выпускал спектакль по роману Мишеля Уэльбека «Покорность», где у меня главная роль.

Вот-вот должна была состояться премьера. Но всё остановилось на взлёте… После двух с половиной месяцев плотных репетиций такое резкое торможение, без творческого выплеска в зрительный зал, эмоционально ощутимо. Не знаешь, куда себя деть.

В это же время должны были начаться съёмки в кино у режиссёра Натальи Мещаниновой. Всё уже было подготовлено, но оборвалось по причине пандемии.

Находясь дома, смотрю кино, читаю, размышляю. На днях открыл аккаунт в Инстаграме. Долго сопротивлялся этому намерению, но видимо, оказавшись в одиночестве на карантине, решил попробовать новый для меня способ соотнесения с внешним миром.