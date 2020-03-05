Муж, режиссер и злодей: Богомолов сыграет отрицательного героя в сериале о Шерлоке Холмсе

Съемки сериала о приключениях знаменитого детектива Холмса в Российской империи «Шерлок в России» завершил видеосервис STARТ. Одну из ролей в проекте сыграл Константин Богомолов. Актер воплотил на экране обер-полицейского Знаменского. Как сообщает RT, персонаж является «русским Мориарти» — расчетливым злодеем и соперником легендарного сыщика.

«С первой встречи с Холмсом он предстаёт воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчинённых» — приводятся слова пресс-службы видеосервиса.

Сериал состоит из 8 серий, в основе сюжета – история о том, как известный детектив Холмс прибывает с Российскую империю с целью поимки преступника. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге конца XIX века.

Кстати, режиссера задействовали в еще одном проекте. Известно, что на предстоящем музыкальном фестивале «Жара», который ежегодно организует в Баку азербайджанский певец и бизнесмен Эмин, он вместе с супругой Ксенией Собчак станет ведущим.