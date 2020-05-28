«Многое сумел для себя найти»: Ефремов рассказал, что вынес из роли ангарского маньяка

31-летний актер Никита Ефремов сыграл маньяка из Ангарска в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». В интервью порталу Teleprogramma.pro молодой артист рассказал, каково ему было вжиться в такую противоречивую роль.

«В этой роли я многое сумел для себя найти. Конечно, речь не идет о мыслях об убийстве, но возникает какая-то злость и ненависть. И могу ли я ее выразить нормально, или же я делаю это неконструктивно? — рассудил мужчина. — Хочется быть хорошим, но с другой стороны, в нас есть полярности».

Ефремов отметил, что в каждом человеке есть и положительные, и отрицательные качества. По словам актера, и те, и другие стоит признавать в себе, чтобы не начать их отрицать, потому как этот процесс провоцирует рост того, что отвергаешь. Но и вскармливать в себе плохие стороны тоже не нужно. Вот что усвоил артист, играя маньяка.

В конце Никита добавил, что «убивать» на съемочной площадке было не страшно, так как среди создателей картины царила дружелюбная атмосфера. Да и киношники не ставили себе задачи детально показывать зверства преступника.