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«Продюсеры встречались с убийцей в тюрьме»: Никита Ефремов о роли маньяка из Ангарска

Актер рассказал Teleprogramma.pro, чем киношный маньяк в сериале Богомолова отличается от настоящего.

«Продюсеры встречались с убийцей в тюрьме»: Никита Ефремов о роли маньяка из Ангарска
Кадр из фильма «Хороший человек»

На видеосервисе Start появился трейлер нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек».

В основу многосерийного фильма легла история маньяка из Ангарска Михаила Попкова, в послужном списке которого значилось 29 убитых женщин. Хотя, согласно показаниям Попкова в 2017 году, число жертв могло достигать больше 80 человек.

Константин Богомолов не ставил перед собой задачу соблюдать биографическую достоверность и иллюстрировать историю ангарского маньяка. Богомолов вообще всегда трактует любую историю или классическое произведение по-своему. Вот и фильм «Хороший человек» не стал исключением.

В сериале маньяка зовут Иван Шутихин. И играет его актер Никита Ефремов, который и пообщался с Teleprogramma.pro

Никита Ефремов. Фото
Никита Ефремов. Фото: Владимир Веленгурин. Архив «КП»

— Никита, говорят, что создатели фильма встречались с ангарским маньяком…  

— Насколько я знаю, с Попковым виделись продюсеры. А я же с ним не встречался. У меня на руках уже был текст художественного произведения по мотивам этой истории. Я не думаю, что существует задача детально все восстановить.

Взята не вся история, а отдельный мотив, на основе чего создано самостоятельное художественное произведение.

Дальше мы встречались с режиссером, обсуждали, что нам интереснее, какие-то детали, что я могу внести от себя для своего персонажа. Потому что на уровне мысли и чувств всегда существует какая-то агрессия и насилие, независимо от того, проявляется ли она в реальном мире или нет.

— В трейлере сериала одна из героинь, обращаясь к Шутихину, произносит фразу: «А тебе говорили, что ты особенный?» Почему-то у меня возникают ассоциации с героем романа «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым…  

— Я не задумывался об этом, но если провести параллель, то Раскольников обнаруживает в себе некий страх, и задается известным вопросом: «Тварь ли я дрожащая?». И его жутко бесит тот факт, что внутри него сидит этот страх.

Что касается моего персонажа, то здесь можно говорить о сложной буре чувств. Вообще, любой убийца похож на другого тем, что он совершил преступление. А вот мотивы и чувства человека при этом всегда разные.

— Какой факт из биографии Попкова поразил вас больше всего?

— Существует персонаж, созданный по мотивам истории. И если бы режиссер поставил задачу изучить биографию этого убийцы, то я бы с удовольствием это сделал.

Но так как такой задачи не было, и мы с Константином Богомоловым это подробно обсуждали, то и не ставилась цель копировать его жизнь, мимику и жесты, поведение. В данной ситуации я полностью доверился Константину Юрьевичу.

«Актерство – это игра в игре»

— Не страшно играть маньяка, на счету которого столько жертв?   

— В этой роли я многое сумел для себя найти. Конечно, речь не идет о мыслях об убийстве, но возникает какая-то злость и ненависть.

И могу ли я ее выразить нормально, или же я делаю это неконструктивно? Этот вопрос, который требует изучения.

Хочется быть хорошим, но с другой стороны, в нас есть полярности. В человеке присутствуют, как и положительные качества, так и теневые стороны.

И эти качества требуют признания, чтобы не отрицать их в себе, но в то же самое время и не вскармливать. А вот когда я начинаю отрицать, то я начинаю бороться, и это во мне растет.

Никита Ефремов. Фото
Никита Ефремов. Фото: Михаил Фролов. Архив «КП»

— Что оказалось самым сложным при съемках?

— У нас были очень ранние подъемы. Снимали иногда буквально с семи утра. Это происходило в Лыткарино (город в Московской области — прим. ред.).

— Страшно в кадре убивать?

— Мне – нет, убивать не страшно. Да и перед нами не стояла задача показывать все в подробностях. Я же говорю, что для меня это некая игра. К тому же на площадке царила очень доброжелательная атмосфера, на меня никто не оказывал давления.

— Может быть, во время съемок случались какие-то курьезы, связанные с киношной кровью?

— Нашим людям вообще интересно читать, когда что-то идет не так. Но все было так… Наша команда работает очень слаженно и круто.

Иногда, правда, погода чинила нам препятствия, например, не вовремя шел дождь. Но это привычное дело. Пару раз было холодно, но для этих мест это нормально. Так что все хорошо.

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Константин БогомоловНикита ЕфремовСериал «Хороший человек»
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