Самоизоляция в средневековье: Шнуров и Канделаки стали продюсерами сериала «Чума!»

В пятницу, 29 мая, на видеосервисе ivi выйдет сериал «Чума!». Сюжет будет касаться максимально актуальной темы — глобальной эпидемии. Вот только речь пойдет не о коронавирусе, а о более опасной заразе — чуме. Как жители Средневековья боролись с болезнью и с какими трудностями столкнулись во время пандемии.

Примечательно, что продюсерами проекта стали такие звезды, как Сергей Шнуров и Тина Канделаки, а в главных ролях снялись Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Иван Охлобыстин и многие другие.

По словам генерального продюсера видеосервиса ivi Давида Кочарова, сериал «Чума!» — это не какой-то мрачный проект в духе «Игры престолов» по-русски, а, скорее, позитивный и добрый, с хорошей порцией правильного юмора.

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что «Чума!» — это сериал в стиле Марка Твена, а зрителям интересно будет пересмотреть взгляды на современные проблемы, наблюдая за жизнью людей из Средневековья.