«Тысячу раз прав»: Валерия поддержала мужа в споре со Шнуровым

В Сети развернулась нешуточная баталия между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Продюсер посетовал на нынешнее положение артистов, которые остались без заработка во время эпидемии CoViD-19. А лидеру группы «Ленинград» слова продюсера показались смешными.

В его адрес он обратился в стихотворной форме, где иронично прошелся по мнимой бедности музыкального деятеля и его супруги Валерии. «Из ботвы готовим каши?» — спросил он у Пригожина. Тот не стал молчать и ответил Шнурову в личном блоге, записав видеообращение.

Продюсер посоветовал людям, и Сергею в том числе, не вырывать фразы из контекста и более внимательно читать его высказывания. По словам мужа Валерии, он не имел ввиду себя, а пытался защитить интересы творческих людей, у которых нет «подушки безопасности» в виде денежных накоплений.

Верная супруга Пригожина тоже не осталась в стороне, в комментариях к видеопосланию она поддержала благоверного. «Тысячу раз прав», — высказалась певица. Реакция на ее слова была не однозначной.