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«Тысячу раз прав»: Валерия поддержала мужа в споре со Шнуровым

Иосиф Пригожин заявил, что музыкант неправильно истолковал его слова о бедности артистов.

«Тысячу раз прав»: Валерия поддержала мужа в споре со Шнуровым
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото Global look press.

В Сети развернулась нешуточная баталия между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Продюсер посетовал на нынешнее положение артистов, которые остались без заработка во время эпидемии CoViD-19. А лидеру группы «Ленинград» слова продюсера показались смешными.

В его адрес он обратился в стихотворной форме, где иронично прошелся по мнимой бедности музыкального деятеля и его супруги Валерии. «Из ботвы готовим каши?» — спросил он у Пригожина. Тот не стал молчать и ответил Шнурову в личном блоге, записав видеообращение.

Продюсер посоветовал людям, и Сергею в том числе, не вырывать фразы из контекста и более внимательно читать его высказывания. По словам мужа Валерии, он не имел ввиду себя, а пытался защитить интересы творческих людей, у которых нет «подушки безопасности» в виде денежных накоплений.

Сергей Шнуров. Фото
Сергей Шнуров. Фото Global look press.

Верная супруга Пригожина тоже не осталась в стороне, в комментариях к видеопосланию она поддержала благоверного. «Тысячу раз прав», — высказалась певица. Реакция на ее слова была не однозначной.

«Ваш супруг все верно говорит, хоть я и не со сферы творчества, но я целиком и полностью поддерживаю работников культуры и творческих профессий, к сожалению, о них и не думает государство», — написали одни фолловеры. «Зажрались», «Бедствующим можно и работу поискать. Белоручками быть не нужно», «Пусть меняют профессии, переучиваются, чтобы себя прокормить. В чем проблема?» — отметились другие.

Пригожин. Фото
Переписка в личном блоге Пригожина. Скриншот https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/

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ВалерияИосиф ПригожинПригожин новостиСергей Шнуров
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