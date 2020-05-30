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Новое дело майора Черкасова: что покажут в детективе «Катран» — продолжении сериала «Мосгаз»

Сериал, посвященный резонансным советским преступлениям, продолжается историей про подпольные казино.

Новое дело майора Черкасова: что покажут в детективе «Катран» — продолжении сериала «Мосгаз»
Фото: Первый канал

Вот уже восьмой год подряд в эфир выходят сериалы, в которых майор МУРа ловит самых изощренных преступников. Да, он до сих пор майор. Но злодеи от него ни разу не ушмыгнули.

В детективе «Катран», продолжении сериала «Мосгаз», офицер изучает теневую сторону развлечений в СССР.

Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

На дворе 1978 год. Майор Черкасов (Андрей Смоляков) с оперативником Гаркушей (Алексей Бардуков) ведут дело, связанное с убийством молодой женщины и оборотом нелегальных денежных средств в советском подпольном казино.

Фото: Первый канал

Капитану Софье Тимофеевой (Марина Александрова),  верной соратнице Черкасова, на этот раз придется внедриться в катран и работать там крупье под прикрытием.

Фото: Первый канал

Катраны — подпольные игорные заведения — располагались в обычных домах. Или на квартирах, или внутри магазинов (в Ленинграде — за гостиницей «Европейская» на Невском и на Васильевском острове, где был «Внешпосылторг»).

Зловещее название для казино игроки привезли с юга — там и шулеры активно работали, и злая черноморская акула катран как раз водилась.

Фото: Первый канал

Роль хозяйки игорного заведения исполнила Алена Бабенко. Ее героиня фанатеет от Софи Лорен и старается подражать популярной актрисе, как умеет. Обычно владельцам подпольных казино оставляли щедрые чаевые — так что возможности были.

Фото: Первый канал

Одного из главных злодеев сыграл Максим Аверин — звезда сериала «Глухарь».

Фото: Первый канал

Продюсерами седьмой части приключений майора Черкасова стали Денис Евстигнеев и Константин Эрнст. На съемках мужчины вспомнили, как оно тогда все было. За стенками пивной, согласно сюжету, и находится таинственный катран.

В эфир Первого канала сериал «Катран» должен выйти совсем скоро. Анонсы проекта в эфире уже идут.

Тэги

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