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«Триггер» на Первом: идею нашли у настоящего психолога, а Костолевский согласился на роль

Новое творение продюсерской компании Александра Цекало уже купили для адаптации на Западе.

«Триггер» на Первом: идею нашли у настоящего психолога, а Костолевский согласился на роль
Максим Матвеев сыграл роль "шокового" психолога. Кадр из сериала "Триггер"

Соскучились по новым качественным сериалам, вроде «Доктора Хауса» или «Нюхача»? Первый канал скоро утолит жажду хорошего кино — уже 10 февраля стартует сериал «Триггер», который, благодаря оригинальному сюжету и талантливым актерам, имеет все шансы войти в число ваших любимых.

Главный герой — потомственный психолог Артем Стрелецкий, чьи методы работы возмущают, но при этом не могут не впечатлять своим результатом.

Он холоден и не заботится о чувствах окружающих, он готов провоцировать людей и ставить их лицом к лицу с собственными страхами. Он герой, который может заставить зрителей задуматься о собственной жизни, об их тревогах и комплексах.

Показ «Триггера» официально начнется на Первом канале вечером в понедельник, но самые нетерпеливые смогли увидеть первую серию уже 7 февраля — в 18:00 по московскому времени, ее предпремьерный показ состоялся на официальной странице Первого в соцсети «ВКонтакте».

Сериал адаптируют в США

Английское слово «триггер» означает «спусковой крючок» и в полной мере отражает сущность главного героя. О том, что зрителю сериал придется по вкусу, говорит его успех на международном уровне. Этот проект продюсерской компании Александра Цекало «Среда» был показан в Каннах еще в 2018 году и тут же приковал к себе внимание западных продюсеров.

Права на собственную адаптацию этой истории сразу же купили представители кинобизнеса из США и Японии. По слухам, наш актер Максим Матвеев, сыгравшего роль Стрелецкого, был приглашен сыграть небольшую роль и в адаптации.

Напомним, что Цекало и ранее успешно продвигал российские сериалы на Западе. В частности, права на показ сериала «Мажор» с Павлом Прилучным удалось продать стриминговому сервису Netflix, за ним последовали «Фарца», «Метод», «Саранча», «Sпарта» и «Территория».

По мнению Александра, его новый проект наверняка понравится зрителю своей остротой и новизной.

«Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани — спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как «Триггер», было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет», — рассказал Цекало.

Максим Матвеев - сериал Триггер
Максим Матвеев сыграл «Доктора Хауса» психологии. Фото: Первый канал

Восстановить репутацию и вернуть жену

Заставляя своих пациентов и просто случайных людей вспоминать и анализировать важные моменты в их прошлом, вскрывая душевные раны, Артем решает их проблемы. Вот только зрителю важно знать, что в прошлом самого Стрелецкого тоже были сложности.

Во-первых, это его взаимоотношения с отцом, которые не заладились еще в детстве и не ладятся по сей день. Во-вторых, это скрытое чувство вины — однажды его пациент покончил с собой. Отсидев четыре года за доведение человека до самоубийства, Артем возвращается к нормальной жизни.

Персонаж Матвеева стремится не только доказать свою невиновность, но и вернуть жену Дашу, успевшую сойтись с другим мужчиной. Стрелецкий не верит в то, что у этой пары все серьезно, и надеется, что Даша одумается.

С помощью своего верного друга Дэна он возобновляет работу и находит первых клиентов. Здесь он вынужден действовать вопреки закону и этике — после всего, что произошло, ему запрещено продолжать практику.

Максим Матвеев и Светлана Иванова - сериал Триггер
Светлана Иванова и Максим Матвеев в роли Стрелецкого и Даши. Фото: Первый канал

«Шоковый» метод — не выдумка

Провокативная психология, лежащая в основе работы Стрелецкого, — это не выдумка, а вполне действенный метод. Продюсер Александра Ремизова узнала о нем, когда познакомилась с психологом Сергеем Насибяном, использующим этот метод в своей работе. Именно тогда у Александры родилась идея создания сериала, который будет посвящен этой теме.

Случаи из практики Насибяна также легли в основу сценария. Конечно, ради красоты сюжета туда пришлось добавить изрядную долю художественного вымысла, но тем не менее суть осталась прежней.

Сериал "Триггер" - где посмотреть
Кадр со съемок «Триггера». Фото: Первый канал

Матвеев и звезды «Теста на беременность»

Исполнителя главной роли Максима Матвеева зритель хорошо знает благодаря фильмам «Стиляги», «Август. Восьмого», сериалам «Мосгаз», «Троцкий», его работе в театре, а также его семье. Максим, напомним, женат на своей коллеге — актрисе Елизавете Боярской — и вместе с ней воспитывает двоих детей, внуков легендарного советского актера Михаила Боярского.

Отца героя Матвеева в «Триггере» сыграл еще один замечательный актер —  народный артист России Игорь Костолевский.  По словам режиссера Дмитрия Тюрина, Игорь Матвеевич очень избирательно относится к ролям в кино, а потому «абы что» не выберет.

«Для него, с его внутренними моральными установками, его персонаж — это был внутренний вызов. Мне кажется, что он согласился, потому что ему понравилась и сама история, и персонаж объемный и не однозначный, таких у него не было», — приводит слова режиссера Первый канал.

Сериал "Триггер" - Игорь Костолевский
Игорь Костолевский сыграл отца главного героя. Фото: Первый канал

Роли жены Стрелецкого и ее нового возлюбленного Володи достались актерскому дуэту Светланы Ивановой и Данилы Дунаева, полюбившемуся нам в сериале «Тест на беременность» (там они играли Бахметьеву и Базанова). Главный герой «Триггера» люто ненавидит персонажа Дунаева и пытается от него избавиться, тот же отчаянно сопротивляется, веруя в их с Дашей любовь.

Еще одна любовная линия развивается между Стрелецким и девушкой по имени Лера — ее сыграла Виктория Маслова («Не женское дело», «Власик. Тень Сталина»). Другую экранную пару — лучшего друга Стрелецкого, Дэна, и девушку Таню — сыграли Роман Маякин («Сладкая жизнь», «Психологини») и Янина Малинчик («Батальонъ»).

Кроме вышеупомянутых актеров на экране будут появляться: Ян Цапник («Шторм», «Противостояние»), Влад Тирон («Елки последние»), Ангелина Стречина («Екатерина», «Молодежка»), Марк Юсеф («Березка»), Артем Губин («Молодежка»), Олег Масленников-Войтов («Маргоша») и другие.

А вы будете смотреть «Триггер» на Первом канале?

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Тэги:

Александр ЦекалоМаксим Матвеевновый сериалПервый каналПремьерапсихологияРоссийские сериалыСериал «Триггер»
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«Триггер» на Первом: идею нашли у настоящего психолога, а Костолевский согласился на роль
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