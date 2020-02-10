«Триггер» на Первом: идею нашли у настоящего психолога, а Костолевский согласился на роль

Соскучились по новым качественным сериалам, вроде «Доктора Хауса» или «Нюхача»? Первый канал скоро утолит жажду хорошего кино — уже 10 февраля стартует сериал «Триггер», который, благодаря оригинальному сюжету и талантливым актерам, имеет все шансы войти в число ваших любимых.

Главный герой — потомственный психолог Артем Стрелецкий, чьи методы работы возмущают, но при этом не могут не впечатлять своим результатом.

Он холоден и не заботится о чувствах окружающих, он готов провоцировать людей и ставить их лицом к лицу с собственными страхами. Он герой, который может заставить зрителей задуматься о собственной жизни, об их тревогах и комплексах.

Показ «Триггера» официально начнется на Первом канале вечером в понедельник, но самые нетерпеливые смогли увидеть первую серию уже 7 февраля — в 18:00 по московскому времени, ее предпремьерный показ состоялся на официальной странице Первого в соцсети «ВКонтакте».

Сериал адаптируют в США

Английское слово «триггер» означает «спусковой крючок» и в полной мере отражает сущность главного героя. О том, что зрителю сериал придется по вкусу, говорит его успех на международном уровне. Этот проект продюсерской компании Александра Цекало «Среда» был показан в Каннах еще в 2018 году и тут же приковал к себе внимание западных продюсеров.

Права на собственную адаптацию этой истории сразу же купили представители кинобизнеса из США и Японии. По слухам, наш актер Максим Матвеев, сыгравшего роль Стрелецкого, был приглашен сыграть небольшую роль и в адаптации.

Напомним, что Цекало и ранее успешно продвигал российские сериалы на Западе. В частности, права на показ сериала «Мажор» с Павлом Прилучным удалось продать стриминговому сервису Netflix, за ним последовали «Фарца», «Метод», «Саранча», «Sпарта» и «Территория».

По мнению Александра, его новый проект наверняка понравится зрителю своей остротой и новизной.

«Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани — спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как «Триггер», было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет», — рассказал Цекало.

Восстановить репутацию и вернуть жену

Заставляя своих пациентов и просто случайных людей вспоминать и анализировать важные моменты в их прошлом, вскрывая душевные раны, Артем решает их проблемы. Вот только зрителю важно знать, что в прошлом самого Стрелецкого тоже были сложности.

Во-первых, это его взаимоотношения с отцом, которые не заладились еще в детстве и не ладятся по сей день. Во-вторых, это скрытое чувство вины — однажды его пациент покончил с собой. Отсидев четыре года за доведение человека до самоубийства, Артем возвращается к нормальной жизни.

Персонаж Матвеева стремится не только доказать свою невиновность, но и вернуть жену Дашу, успевшую сойтись с другим мужчиной. Стрелецкий не верит в то, что у этой пары все серьезно, и надеется, что Даша одумается.

С помощью своего верного друга Дэна он возобновляет работу и находит первых клиентов. Здесь он вынужден действовать вопреки закону и этике — после всего, что произошло, ему запрещено продолжать практику.

«Шоковый» метод — не выдумка

Провокативная психология, лежащая в основе работы Стрелецкого, — это не выдумка, а вполне действенный метод. Продюсер Александра Ремизова узнала о нем, когда познакомилась с психологом Сергеем Насибяном, использующим этот метод в своей работе. Именно тогда у Александры родилась идея создания сериала, который будет посвящен этой теме.

Случаи из практики Насибяна также легли в основу сценария. Конечно, ради красоты сюжета туда пришлось добавить изрядную долю художественного вымысла, но тем не менее суть осталась прежней.

Матвеев и звезды «Теста на беременность»

Исполнителя главной роли Максима Матвеева зритель хорошо знает благодаря фильмам «Стиляги», «Август. Восьмого», сериалам «Мосгаз», «Троцкий», его работе в театре, а также его семье. Максим, напомним, женат на своей коллеге — актрисе Елизавете Боярской — и вместе с ней воспитывает двоих детей, внуков легендарного советского актера Михаила Боярского.

Отца героя Матвеева в «Триггере» сыграл еще один замечательный актер — народный артист России Игорь Костолевский. По словам режиссера Дмитрия Тюрина, Игорь Матвеевич очень избирательно относится к ролям в кино, а потому «абы что» не выберет.

«Для него, с его внутренними моральными установками, его персонаж — это был внутренний вызов. Мне кажется, что он согласился, потому что ему понравилась и сама история, и персонаж объемный и не однозначный, таких у него не было», — приводит слова режиссера Первый канал.

Роли жены Стрелецкого и ее нового возлюбленного Володи достались актерскому дуэту Светланы Ивановой и Данилы Дунаева, полюбившемуся нам в сериале «Тест на беременность» (там они играли Бахметьеву и Базанова). Главный герой «Триггера» люто ненавидит персонажа Дунаева и пытается от него избавиться, тот же отчаянно сопротивляется, веруя в их с Дашей любовь.

Еще одна любовная линия развивается между Стрелецким и девушкой по имени Лера — ее сыграла Виктория Маслова («Не женское дело», «Власик. Тень Сталина»). Другую экранную пару — лучшего друга Стрелецкого, Дэна, и девушку Таню — сыграли Роман Маякин («Сладкая жизнь», «Психологини») и Янина Малинчик («Батальонъ»).

Кроме вышеупомянутых актеров на экране будут появляться: Ян Цапник («Шторм», «Противостояние»), Влад Тирон («Елки последние»), Ангелина Стречина («Екатерина», «Молодежка»), Марк Юсеф («Березка»), Артем Губин («Молодежка»), Олег Масленников-Войтов («Маргоша») и другие.

А вы будете смотреть «Триггер» на Первом канале?