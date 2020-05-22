Netflix объявляет паузу: видеосервис вскоре начнет блокировать учетные записи своих подписчиков

Пользователей, которые долго не заходили в свой аккаунт, может ждать неприятный сюрприз.

Видеосервис Netflix набирает все большую популярность среди любителей кино и сериалов во всем мире. Сотрудничество с известными актерами и крупные премьеры во время пандемии, когда обычные кинотеатры закрыты, позволили сервису урвать часть зрителей у конкурентов.

Однако не все решения Netlix пользуются популярностью у их подписчиков. Как сообщает издание Variety, сервис планирует начать блокировать учетные записи, которые были неактивны более года.

По словам журналистов, этот процесс не будет незаметным и всем подписчиком, находящимся под угрозой, будут разосланы электронные письма. Если же это послание будет проигнорировано, то подписка будет отменена. Как объяснили представителей Netlix, эта мера вводится для того, чтобы помочь зрителям сэкономить деньги.

Если же пользователь решит вернуть себе доступ к аккаунту, на котором есть любимые фильмы и сериалы, то сделать это можно будет в течение 10 месяцев после блокировки.