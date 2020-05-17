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Музыкальная победа: Netflix показал первый трейлер комедии «Евровидение»

В новом проекте снялись Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс.

Музыкальная победа: Netflix показал первый трейлер комедии «Евровидение»
Кадр из трейлера Eurovision. Фото: Netflix

Хотя музыкальный конкурс «Евровидение» и отменен из-за коронавируса, это еще не значит, что нельзя снимать про него фильмы, особенно комедийного жанра. Видеосервис Netflix продемонстрировал первый трейлер своего нового проекта под названием Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Главные роли в картине исполнили Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс.

Сам трейлер снят в необычном стиле, это не просто показ кадров из фильма, а целый музыкальный клип, записанный актерами. Смотрится все это забавно, но градус пафоса в видео буквально зашкаливает. Сюжет проекта расскажет историю двух исландских певцов, которые будут представлять свою страну на музыкальном конкурсе. Других подробностей пока нет.

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