Виновата «Черная кошка»: на «России 1» покажут драку бывших мужьев Екатерины Климовой

В понедельник, 25 мая, в 21:00 на телеканале «Россия 1» стартует новый сериал «Черная кошка». Картина раскроет тайны знаменитой банды, состоящей из комсомольцев и передовиков, выходящих под покровом ночи на дело. Проект основан на реальных событиях, поэтому будет особенно интересен зрителям.

Кроме того, именно в этой киноленте можно увидеть редчайший эпизод, который мог бы произойти и в жизни – драку второго и третьего мужа актрисы Екатерины Климовой.

Звезда «Бедной Насти» в программе «Судьба человека» рассказала об этом случае: «Как-то спрашиваю Гелу: «Ну как прошел съемочный день?» А он отвечает, что подрался с Петренко».

В фильме также снимутся такие легенды отечественного кино, как Михаил Боярский, Екатерина Гусева, Мария Андреева и другие.

Напомним, Екатерина Климова родила от Петренко двоих сыновей, от Месхи – дочь. Год назад звезда рассталась с третьим супругом. Артистка признается, что не может полностью раствориться в своих мужьях из-за собственного перфекционизма и абсолютной самоотдачи профессии.