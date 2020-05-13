«Хотела, чтобы победила дружба»: Климова рассказала о драке Гелы Месхи и Игоря Петренко

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала ведущему Борису Корчевникову, как на съемках сериала «Черная кошка» подрались ее второй и третий мужья — актеры Игорь Петренко и Гела Месхи.

Напомним, что от Петренко у нее двое сыновей, а от Гелы Месхи – дочь Белла. С Месхи она развелась примерно год назад.

«Это случилось на съемках сериала. Если честно, то это было забавно. На тот момент все страсти в отношениях с Игорем Петренко у нас уже, к счастью, отбушевали. Я как раз родила дочь Беллу. Как-то спрашиваю Гелу: «Ну как прошел съемочный день?» А он отвечает, что подрался с Петренко. Я говорю: «Режиссеру понравилось?» Он ответил, что все остались довольны».

Екатерина Климова

Как отметила актриса, она спокойно отнеслась к тем съемкам. «Я хотела, чтобы победила дружба. Я человек заинтересованный. Хочу, чтобы снимались все. Чтобы была работа и у Гелы, и у Игоря», — заметила Екатерина Климова, намекая на алименты от бывших мужей.