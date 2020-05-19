Фитнес-клуб в захолустье: в Сети появился первый трейлер сериала «Чики»

В Сети появился первый трейлер сериала «Чики», который с самого начала обещает захватить зрителей нестандартным сюжетом. Как объяснили создатели проекта, история покажет выживание простых людей в условиях российской глубинки, а также продемонстрирует не только плюсы, но и вполне заметные негативные стороны окружающей действительности.

Сюжет расскажет историю небольшого городка на юге страны, в котором расположен притон, где и обитают главные героини. Одна из подруг возвращается из Москвы с твердой и непоколебимой целью — начать собственный бизнес в захолустье, а именно открыть фитнес-клуб и навсегда попрощаться со старой жизнью. Главные роли исполнили: Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.

Всего сериал будет состоять из восьми частей, а премьера состоится уже 8 июня в видеосервисе more.tv.