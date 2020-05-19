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Фанатские шалости: поклонник сериала «Друзья» «поиздевался» над эпизодом комедии

Главный герой вынужден две минуты разговаривать с пустой комнатой.

Фанатские шалости: поклонник сериала «Друзья» «поиздевался» над эпизодом комедии
Кадр из сериала "Друзья". Фото: Warner Bros. Television

Поклонник популярного сериала «Друзья» воспользовался современными технологиями чтобы превратить небольшой отрывок из любимого ситкома в нечто пугающее. Пользователь Youtube c ником Urpoliitikko выложил на своем официальном канале видеоролик под названием «Друзья, но у Росса шизофрения». Нужно признать, что название клипа на 100% отражает его содержание. Умелец смог превратить забавный эпизод с ужином в довольно пугающий момент про очень одинокого человека.

Автор использовал серию «Эпизод, где Росс в порядке», в котором Росс пригласил к себе новоиспеченную пару Джо и Рэйчел, но убрал из нее всех персонажей, кроме Росса. В результате персонаж Дэвида Швиммера на протяжении двух минут разговаривает сам с собой в пустой комнате, что выглядит достаточно жутко.

Это оригинал:

А вот что получилось у нашего умельца:

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