Фанатские шалости: поклонник сериала «Друзья» «поиздевался» над эпизодом комедии

Поклонник популярного сериала «Друзья» воспользовался современными технологиями чтобы превратить небольшой отрывок из любимого ситкома в нечто пугающее. Пользователь Youtube c ником Urpoliitikko выложил на своем официальном канале видеоролик под названием «Друзья, но у Росса шизофрения». Нужно признать, что название клипа на 100% отражает его содержание. Умелец смог превратить забавный эпизод с ужином в довольно пугающий момент про очень одинокого человека.

Автор использовал серию «Эпизод, где Росс в порядке», в котором Росс пригласил к себе новоиспеченную пару Джо и Рэйчел, но убрал из нее всех персонажей, кроме Росса. В результате персонаж Дэвида Швиммера на протяжении двух минут разговаривает сам с собой в пустой комнате, что выглядит достаточно жутко.

Это оригинал:

А вот что получилось у нашего умельца: