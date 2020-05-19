«Полицейский с Рублевки» под наркотиками: сотрудники полиции задержали актера Антона Михайленко

Сотрудники полиции Москвы задержали актера Антона Михайленко. Хотя все произошло еще несколько месяцев назад, известно об этом неприятном происшествии стало только 19 мая. Как сообщает издание «Комсомольская правда в Иркутске», актера направили на проведение медицинской экспертизы, которая показала наличие следов наркотиков в крови знаменитости.

Все началось со странного поведения Михайленко, именно его неадекватные поступки вынудили сотрудников полиции применить меры. Как стало известно, наркотик, обнаруженный в крови актера, был опознан как амфетамин. Судя по сведениям журналистов, по данному делу проводится проверка. В данный момент возбуждено дело по статье 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сотрудники правопорядка в данный момент пытаются выяснить, где актер получил наркотики.

Антон Михайленко известен своими ролями в проектах «Полицейский с Рублевки», «Адвокат» и «Следаки».