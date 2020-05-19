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«Полицейский с Рублевки» под наркотиками: сотрудники полиции задержали актера Антона Михайленко

В крови известного актера были обнаружены следы запрещенных препаратов.

«Полицейский с Рублевки» под наркотиками: сотрудники полиции задержали актера Антона Михайленко
Антон Михайленко. Фото: instagram.com/antonevent

Сотрудники полиции Москвы задержали актера Антона Михайленко. Хотя все произошло еще несколько месяцев назад, известно об этом неприятном происшествии стало только 19 мая. Как сообщает издание «Комсомольская правда в Иркутске», актера направили на проведение медицинской экспертизы, которая показала наличие следов наркотиков в крови знаменитости.

Все началось со странного поведения Михайленко, именно его неадекватные поступки вынудили сотрудников полиции применить меры. Как стало известно, наркотик, обнаруженный в крови актера, был опознан как амфетамин. Судя по сведениям журналистов, по данному делу проводится проверка. В данный момент возбуждено дело по статье 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сотрудники правопорядка в данный момент пытаются выяснить, где актер получил наркотики.

Антон Михайленко известен своими ролями в проектах «Полицейский с Рублевки», «Адвокат» и «Следаки».

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«Полицейский с Рублевки»Антон МихайленконаркотикиНовости киноновости сериаловполиция
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