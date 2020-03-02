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Кортни Кокс нашла замену Мэтту Леблану в сериале «Друзья»

Актриса раздумывала всего несколько секунд перед тем, как дать ответ на заданный ей вопрос в телешоу.

Кортни Кокс нашла замену Мэтту Леблану в сериале «Друзья»
Актриса Кортни Кокс. Фото: Globallookpress

Буквально на днях актриса Кортни Кокс, более всего прочего известная по роли Моники Геллер в сериале «Друзья», неожиданно ответила на каверзный вопрос. Во время интервью Кевин Нилон, американский стендап-комик, спросил у звезды, кого из современных актеров она хотела бы видеть в роли Джоуи из «Друзей», если бы вдруг произошел перезапуск сериала. Практически не задумываясь, Кортни назвала имя актера Тимоти Шаламе.

Поклонники творчества Мэтта Леблана неодобрительно встретили эту новость, по их мнению, просто нет такого человека, который сумел бы так же сыграть простодушного секс-символа 90-х. Да и сможет ли Шаламе произнести коронную фразу Джоуи «How you doin’?», чтобы получилось хотя бы вполовину так же впечатляюще?

Напомним, звезды «Друзей» соберутся вместе для съемок последнего эпизода шоу.

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