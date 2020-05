Время для мультфильма: Кейт Бланшетт появится в последней серии «Симпсонов»

В заключительной серии 31-го сезона мультсериала «Симпсоны» ненадолго появится актриса Кейт Бланшетт, которая подарит свой голос одному из персонажей. Как сообщает издание NME, финальная серия получила название «Путь собаки» и расскажет зрителям историю о прошлом маленького помощника Санты, любимого пса желтой семейки.

Эпизод появится на экранах уже 17 мая. Уже официально известно, что история «Симпсонов» на этом не закончится, будет снят еще как минимум один телесезон.

Напомним, недавно в проекте появлялись такие знаменитости, как Билли Портер и Джейсон Момоа. Однако многие зрители отмечают, что проект с годами начал терять популярность, а его рейтинги на популярных сайтах все быстрее ползут вниз.

