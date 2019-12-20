Найдена замена Кейт Бланшетт для роли Галадриэль во «Властелине колец»

Найдена актриса на роль эльфийской владычицы Галадриэль в грядущем сериале «Властелин колец». Напомним, на волне популярности оригинальной кинотрилогии Питера Джексона и последующих фильмов «Хоббит» компания Amazon решила снять сериал-приквел, который расскажет о событиях, предшествовавших созданию Братства кольца.

Сценарий держится в строжайшей тайне, но похоже, что киношники уйдут далеко в прошлое, раз у них даже бессмертная эльфийская царица помолодеет. В фильмах ее блистательно сыграла Кейт Бланшетт, а для нового шоу подобрали молодую шведскую актрису Морфидд Кларк, известную по фильмам «Госпожа Бовари», «Гордость и предубеждение и зомби», «Капкан», а также сериалам «Темные начала» и «Дракула». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety.

Оно же предполагает, что события грядущей картины будут происходить по Вторую эпоху во вселенной Джона Толкиена, то есть тогда, когда злополучные волшебные кольца были подарены владыкам эльфов, людей и гномов. На это намекнули сообщение съемочной группы в Twitter. Кроме Кларк в сериале снимутся молодая актриса Маркелла Кавена, британский актер Джозеф Моул (судя по его внешности, тоже будет играть эльфа) и актер с русскими корнями Макс Болдри. Ожидается, что картина выйдет в 2021 году.