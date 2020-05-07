Архивы, «гонки на танках» и Пахмутова с Добронравовым: как снимали фильм «Крепкая броня»

На Первом канале 6 мая вышел многосерийный фильм «Крепкая броня» режиссера Юрия Лейзерова, посвященный знаменитой битве на Курской дуге.

При этом создатели кинокартины подчеркивают, что их лента рассказывает не столько о войне, сколько о любви, дружбе и стремлении оставаться Человеком даже в самых невообразимых обстоятельствах.

А песню к фильму написал легендарный творческий и семейный дуэт – композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов.

Главный герой картины – Василий Русаков – выпускник танкового училища – однажды становится командиром танкового взвода. По сути, он сам еще юноша, но уже берет на себя огромную ответственность за десятки людей.

Перед комвзвода Василием стоит задача выжить самому и сохранить жизни своих бойцов в кровавой битве под Прохоровкой летом 1943 года. Тем более, герою есть ради кого жить и побеждать.

О чем говорят «Воспоминания танкового аса»

В основу сценария киноленты легла книга «Воспоминания танкового аса» Василия Брюхова, на чьем счету 28 подбитых нацистских танков. В сражении на Курской дуге он проявил себя, как настоящий герой.

По словам продюсера фильма Андрея Кретова, поначалу ему было очень страшно даже подступиться к теме легендарного сражения, но книга Василия Брюхова дала ему возможность взглянуть на все происходящее тогда с другого ракурса.

Ведь в своих воспоминаниях Брюхов рассказывает не только о подвигах своих боевых товарищей, но и упоминает детали быта, которым раньше просто не придавалось значения.

Чтобы ближе познакомиться с военным временем, сценарист Давид Ланян провел несколько месяцев в архивах, внимательно изучая письма солдат. Ему было необходимо понять, что волновало тогда молодое поколение фронтовиков, о чем в своих посланиях они рассказывали семьям, а что, наоборот, предпочитали тщательно скрывать.

За этими пожелтевшими от времени письмами стояли человеческие судьбы, например, судьба женщины-танкиста Марии Октябрьской. Она вложила немалые средства в постройку танка Т-34 и отправилась на нем на фронт, чтобы отомстить фашистам за погибшего супруга.

Эпизоды судьбы Марии отражены в образе танкистки Марии Бондаревой, роль которой играет Дарья Мельникова.

Дарья Мельникова: «Чтобы сдвинуть в танке рычаг, нужно обладать недюжинной силой»

По словам Дарьи, на съемках этого фильма она по-настоящему оценила масштаб подвига женщин-солдат тех лет.

«Я столкнулась с рядом трудностей даже на съемках. Во-первых, довольно непросто как залезть в танк, так и вылезти из него. Во-вторых, даже чтобы сдвинуть в танке с места хоть один рычаг, нужно обладать нереальной физической силой. У меня этого так и не получилось. А танкистки Второй мировой войны справлялись с такими задачами. К тому же было очень жарко, неудобный комбинезон стеснял движения, и очень натирали кирзовые сапоги», — рассказывает Дарья.

Продюсер фильма Андрей Кретов признался, что также испытал шок, когда попросил механиков дать ему возможность прокатиться на танке и пострелять из него. Кретов рассказал, как тяжело находиться внутри грохочущей железной коробки без вентиляции, при этом дым и пыль от выстрелов попадают внутрь кабинки.

Когда же танк подбивают, у танкиста остаются буквально считанные секунды, чтобы успеть выбраться оттуда до рокового взрыва.

Помимо Дарьи Мельниковой, главные роли в фильме исполнили Константин Белошапка и Максим Емельянов.

В фильме также «снялись» настоящие исторические танки, самоходные установки и автомобили тех лет, в том числе танк Т-34 «Боевая подруга» из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного, на котором воевала Мария Октябрьская, а также исторические образцы немецкого танка Pz Kpfw III (Т-III) и самоходной установки Ferdinand — точная копия «Белого тигра» и оригинальный армейский внедорожник «Виллис» из частной коллекции.

За время съемочного периода было использовано более 7500 тысяч холостых патронов и совершено свыше 300 пиротехнических взрывов.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов: «Тема Курской дуги не должна уйти из разговоров и воспоминаний»

В фильме «Крепкая броня» впервые за долгие годы прозвучит новая песня, написанная легендарным творческим и семейным дуэтом – композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым в исполнении хора Сретенского монастыря и Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.

Александра Николаевна рассказала в интервью Teleprogramma.pro, что кадры кинокартины, представленные супругам продюсером Андреем Кретовым, показались ей очень органичными и убедительными. Это и вдохновило их на создание новой композиции. Кстати, в фильме она звучит в исполнении победителя второго сезона вокального проекта «Голос» Сергея Волчкова.

Александра Пахмутова призналась, что супруги были очень рады возможности написать песню о Курской дуге, поскольку по странному стечению обстоятельств, композиции, посвященные именно этому историческому событию, ранее не создавались.

Меж тем авторам было очень важно, чтобы внуки и правнуки героев знали и помнили, что такое Курская дуга, чтобы это не ушло из разговоров и воспоминаний.

— На проекте был и молодой композитор, и мне было интересно поработать вместе с ним. Еще я очень рада, что мы будем записывать эту песню вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, потому что меня с ним и с его художественным руководителем Сергеем Ивановичем Скрипкой связывают долгие дружеские отношения. Это очень хороший оркестр, и у них замечательный дирижер, — сказала Александра Пахмутова.

— Александра Николаевна, Николай Николаевич, каковы ваши первые впечатления о войне?

Николай Добронравов: Во время войны мы были детьми и до сих пор помним сводки с фронтов, как тогда освещалась Курская битва, сколько об этом говорили в сообщениях советского «Информбюро» голосом Левитана.

Мы пережили много бомбежек, войну я встретил в Ленинграде, оттуда мы эвакуировались. Моя бабушка пережила там блокаду.

И вот я прекрасно помню 1 сентября 1941 года, когда я пошел в 5 класс. Ясный день, центральная улица Горького. Мы идем парами в класс. А в голубом небе прямо над этой центральной улицей летят немецкие самолеты — желтые с черной свастикой.

Никто в них не стреляет, они летят низко-низко над улицей, а мы на них смотрим. Я помню еще много бомбежек, но вот это было первое впечатление.

— Николай Николаевич, вы же еще во время Великой Отечественной войны начали выступать со стихами…

— Да, всю войну я, как и многие поэты (об этом вспоминал и Роберт Рождественский), выступал со стихами. Когда я учился в шестом классе, мы ездили по госпиталям, которых было очень много под Москвой. Я помню эти огромные палаты.

А мы, школьники, приезжали со своими номерами: кто танцевал, кто пел, кто читал стихи. Это же нельзя забыть. К сожалению, у меня нет стихов об этом периоде. А вот у Роберта Рождественского есть – о выступлениях в госпиталях. А как там нас принимали: давали конфетки, обязательно угощали.

Никогда не забуду — знаменитую песню «Офицерский вальс» я услышал первый раз, когда выступал в госпитале (где-то под Москвой, может, в Люберцах, может, в Косино). Большая огромная палата, мы уже прочитали все стихи, кто-то спел, и когда закончилось наше выступление, мы видим, что в глубине палаты, на кровати сидит человек с обвязанным лицом.

Его глаза завязаны, и неизвестно, зрячий он или слепой – голова у него забинтована. И вот он берет аккордеон и поет. Я впервые услышал песню, которая сразу же произвела на меня впечатление, она начиналась так: «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука». Я до сих пор это помню.

Тогда на меня произвело впечатление еще и то, что это лирическая песня, а не марш. Кроме того, в этих стихах меня задело обращение к женщине на «Вы». Во всех песнях на «ты», а здесь вдруг «незнакомая ваша рука».

— Многие фронтовые поэты знакомы с войной не понаслышке…

— Авторы великих военных песен писали о том, что они знали хорошо. А вообще почти все они побывали на фронте: Хренников, Матусовский, Долматовский, Львов прошел в танке до Берлина. Они писали о тех местах, где воевали. А они были под Сталинградом, Ленинградом, Киевом, шли на Берлин.

Об этом случае мне рассказал Долматовский. Когда началась война, в 20-х числах, они вместе с Константином Михайловичем Симоновым пошли в Военкомат и попросили сразу же отправить их на фронт. Надели гимнастерки и поехали. В стихах это все осталось, когда Симонов писал: «…и дачный клязьменский вагон, в котором ехать мне до Бреста». Тогда были такие люди, которые не могли отделить себя от народа.

Когда Михаил Аркадьевича Светлова – нашего великого советского поэта — отправили в действующую армию, то сразу же послали, (не зная, кто он), в разведку. И как-то командующий стукнул кулаком по столу и закричал на него: «Ты кто вообще?» А Михаил Светлов и говорит: «Я – поэт, книжки пишу». «Ты что написал-то?» — спросил командующий.

А тот вытаскивает книжки: «Я написал «Гренаду», «Песню о Каховке». «Каховку ты написал? Докажи», — воскликнул командующий. «Вот, смотрите, в этой книжке», — показал поэт. А потом командующий вызывает адъютанта и говорит: «Представить его к ордену Красной звезды!» Вот такое отношение было к песням тогда.

Режиссер же фильма Юлий Лейзеров подчеркнул, что не планирует никого учить жизни с помощью своей картины. Он лишь хочет немного затронуть струны человеческой души. Чтобы в человеке проросло то, что может прорасти. И каждый из тех, кто делал этот фильм, на съемочной площадке ли или в музыкальной студии, мог ощутить свою причастность к этому.