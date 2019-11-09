«Главные песни о старом»: как песня Пахмутовой «Русский вальс» едва не стала гимном России

На музыке этой удивительной женщины, уникального композитора, выросло несколько поколений. Александра Николаевна никогда не отличалась покладистым характером, наоборот – спорила с любыми властями, и все же, несмотря на это, всегда находилась «на плаву» и отмечена огромным количеством правительственных наград.

К юбилею Александры Пахмутовой мы собрали рассказы об этой замечательной женщине некоторых наших артистов.

Иосиф Пригожин: «Страшно представить, если бы этих песен не было…»

«Александра Пахмутова – чудо-женщина, фантастическая совершенно! – признался Иосиф Пригожин. — Знаете, когда человек добрый, не злой, не завистливый, занимается своим любимым делом, — он долгожитель. Для нас с Валерией это – восторг-женщина, восторг-человек. Она как раз тот самый композитор, песни которого нам «строить и жить помогают». Люди под ее песни шли на работу с удовольствием, под ее песни женились, выигрывали соревнования, до сих пор живут под ее песни! Она величайшая женщина, выдающийся человек, пример для подражания, мы ее очень любим. Желаем ей крепчайшего здоровья. Мы гордимся, что знакомы с ней, что Валерия пела ее песни… Мы бывали вместе на разных программах с Александрой Николаевной. Она – лучшая! Я не знаю других женщин-композиторов, которые бы написали такое количество произведений. Эти песни останутся в истории многих поколений».

По мнению Иосифа Пригожина, песни Пахмутовой – важная составляющая нашей жизни:

«Я вот думаю иногда – а что, если бы этих песен не было?.. Страшно представить. Образовалась бы огромная брешь. Потому что нет ни одной такой Пахмутовой сегодня, она единственная. Нет ни одного такого Добронравова. Если раньше писали песни «на стихи», то сегодня «текстА» пишут, понимаете? Надо, чтобы в каждом доме знали Пахмутову, буквально с детства, с молоком матери. Вот как мы знали. Сколько поколений выросло на ее произведениях! Именно ее песни должны звучать на радио с утра до вечера, я считаю».

Валерия: «Петь ее песни необыкновенно приятно»

Валерия рассказала, что с самого детства постоянно поет песни Александры Николаевны:

«Я спела много ее песен! Весь наш детский репертуар в хоре, в ансамбле состоял процентов на 80 из песен Пахмутовой. Не могу сказать, что давалось это тяжело, — наоборот, очень органично! Прекрасная музыка, настоящие стихи… Их петь необыкновенно приятно. Александра Николаевна – настоящий профессионал, тонкий человек, тонкий музыкант. Мы с ней понимали друг друга буквально с полуслова, с полувзгляда».

«Ее музыка напитана добром и любовью»

Валерия призналась, что восхищается светлой энергией, исходящей от Пахмутовой:

«Есть, знаете, такие режиссеры и музыканты, которые, появляясь на площадке или на сцене, обязательно начинают громко кричать, топать ногами, чтобы их услышали. Как сейчас говорят – «всех строить». Если говорить об Александре Николаевне – здесь и близко ничего такого нет. От нее исходит только один позитив. Она появляется – и вместе с ней приходит солнце. Она такая – со своей лучезарной улыбкой, со своей энергией… Она не просто добрый человек – она несет в себе какой-то необыкновенный заряд жизнелюбия. Она любит эту жизнь, она любит людей, любит музыку. Поэтому к ней тянутся люди, поэтому ее музыка — такая. Она сама живет ярко и долго, и ее музыка живет так же, и будет жить. Потому что напитана добром, светом, любовью».

Юлиан: «Песни Пахмутовой я знал и любил с детства»

Многие хорошо знают песню Александры Пахмутовой «Русский вальс», которую когда-то впервые исполнил Юлиан. Мы спросили певца – как он познакомился с Александрой Николаевной?

«Мы познакомились в очень непростое время – в лихие 90-е, — рассказал он. — Тогда еще было Всесоюзное радио… Мы встретились с ними у входа на радио, Николай Николаевич Добронравов забыл зонтик в студии и вернулся, а Александра Николаевна ждала его у входа. Если бы не это – мы бы, может, и не пересеклись… Я тогда был совсем молодой парень, студент первого курса ГИТИСа. Песни Александры Пахмутовой я знал и любил с детства. Увидев ее у бюро пропусков, я не смог сдержаться – подбежал к ней и сказал: «Александра Николаевна, я вас так сильно люблю, знаю все ваши песни!». А она начала интересоваться – кто я, что я… Я тогда уже начинал что-то записывать, пел какие-то песни. Она мне оставила свой телефон, сказала, что ей будет интересно со мной встретиться. И мы встретились через несколько дней. Видимо, я ее покорил знанием всех ее песен наизусть, — и старых, и каких-то не очень известных. Вот так и началась наша совместная работа».

«Я пробивал эти песни на телевидение, как БТР»

Юлиан рассказал, что в 90-х песни Пахмутовой и Добронравова неохотно брали на ТВ:

«Многие продюсеры меня тогда ругали – «зачем ты поешь эти песни, кому они нужны…». Потом уже, спустя несколько лет, появился проект «Старые песни о главном», когда все запели эти старые песни, а я фактически был первым, кто начал это делать. Потом Александра Николаевна написала для меня «Русский вальс», который, кстати, я с большим трудом пробивал на телевидении, потому что в те времена низвергались все советские ценности, и все советские композиторы жили очень трудно. Был очень тяжелый период для Пахмутовой. Вот говорят – «Пахмутова Юлиана раскрутила». Это не совсем так. Это я, в то время молодой парень, как БТР, пробивал все эти песни с большим трудом на телевидении».

«Я ставил условие – на гастроли – только с Пахмутовой!»

«Советские композиторы тогда считались каким-то пережитком прошлого, — с горечью вспоминает Юлиан. — Многие композиторы, оказавшиеся не у дел, тогда не выдержали и просто умерли – композитор Птичкин, например. А я даже ставил условие – еду на концерт только с Пахмутовой. Организаторы отказывались, а я настаивал. Мне просто хотелось, чтобы они жили хорошо, и чтобы все у них было нормально».

«Никогда они не брали деньги за песни»

«Деньги за песни они никогда у меня не брали, — добавил певец. — Это вообще уникальные люди, которые не берут деньги за песни с артистов, живут по старым традициям. К песням относятся как-то по-особенному… Я горжусь тем, что в моем репертуаре более 50 песен Александры Пахмутовой. Если сложить вместе все эти песни, то получится 3 часа музыки, хватит на два сольных концерта. Когда был написан «Русский вальс», у нас еще не было гимна России. Вальс услышал Борис Ельцин и сказал, что у нас в стране гимна нет, а «Русский вальс» зато есть. Наше творческое сотрудничество очень быстро переросло в дружбу. Мы много ездили вместе – и на гастроли, и на отдых, и по стране, и за границу… Вообще, я думаю, это очень важно – чтобы песня получилась, надо, чтобы певец, композитор и поэт дружили. И у нас сложились почти семейные отношения. Очень хорошие воспоминания остались о том времени».

Илона Броневицкая: «Она у нас одна… Удивительный человек!»

Услышав от нашего корреспондента, что мы хотим собрать пожелания Александре Пахмутовой к ее юбилею, Илона Броневицкая сразу вспомнила, что вела когда-то праздничный концерт к 80-летию композитора, и добавила:

«Хочу пожелать Александре Николаевне, чтобы были силы жить и творить, чтобы в ней музыка звучала как можно дольше. Потому что, пока в ней звучит музыка, в этой девочке из послевоенного Сталинграда, который, оживая, в ней эту музыку зажег, пробудил… Вот покуда она в ней звучит, Аля Пахмутова будет Алей Пахмутовой. Она у нас одна, и ее горячо любит вся страна. Ее песни поют уже давно как народные. Она композитор мирового уровня. Но это даже не главное. Она – удивительный человек».

Мы присоединяемся ко всем теплым словам, сказанным сегодня в адрес удивительной женщины, великого композитора, и желаем Александре Николаевне Пахмутовой долгих лет жизни, крепкого здоровья, и, как сказала Илона Броневицкая, — «чтобы музыка в ней звучала как можно дольше».