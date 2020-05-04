«Добрые голоса обычно тихие»: Гузель Яхина шокирована критикой сериала «Зулейха открывает глаза»

Создательница романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина явно была не готова к потоку критики, который обрушился на экранизацию ее произведения. Автор дала подробное интервью изданию The Guardian, в котором объяснила спорные моменты относительно ее произведения.

Напомним, телеканал «Россия 1» взял на себя смелость показать телевизионную адаптацию, состоящую из восьми серий. После чего на проект обрушилась с критикой часть зрителей, некоторые даже требовали, чтобы режиссер извинился за показ любовной сцены в мечети. Как признается Гузель Яхина, подобная реакция на сериал ее буквально шокировала.

«Я была совершенно не готова к этой волне эмоциональной реакции», — рассказала автор журналистам.

Также Яхина отметила, что ее главным условием в процессе передачи прав на создание проекта было то, что фильм не должен стать очередной историей любви. В итоге Гузель рада, что сериал сумел сохранить самобытность.

За волной критики были и робкие попытки хвалить проект, но они, в большинстве случаев, остались незамеченными.