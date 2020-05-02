Сердечные драмы и радости звезд сериала «Зулейха открывает глаза»

На прошлой неделе закончился показ самого рейтингового и самого скандального в этом сезоне сериала.

Много споров было о достоверности событий, показанных в многосерийном фильме. Но большинству телезрителей было не до скандалов: они переживали за любовный треугольник героев Чулпан Хаматовой, Евгения Морозова и Юлии Пересильд.

Журнал «Телепрограмма» рассказывает о любовных драмах в жизни самих актеров — их судьбы не менее кинематографичны.

Хаматова: три брака позади

44-летняя Чулпан Хаматова воспитывает трех дочек. У ее девочек разные отцы, которые участвуют в их воспитании. Так вышло, что личная жизнь Чулпан не сложилась. Знакомые актрисы говорят, что всему виной ее занятость: «С утра она занимается делами фонда, потом репетиции, вечером спектакли. Экспедиции и съемки. У Чулпаши нет времени на что-то, кроме работы и детей. Но она открыта для отношений. Хотя, когда у нее отдых, она просто уезжает с семьей за город или в отпуск с детьми в своей дом в Латвии».

Друзья ласково называют актрису Чулпаша и считают, что главная проблема ее одиночества, как и у большинства женщин ее возраста, проста: им негде знакомиться. Приложения для знакомств артисты используют редко. Но этой весной у Хаматовой новая стрижка, она сменила гардероб на более яркий и женственный, у нее появилось свободное время. Может, бурные дискуссии о «Зулейхе…» в социальных сетях станут началом перспективного в личном плане интернет-знакомства?

Пересильд: тайный роман

35-летняя Юлия Пересильд наконец-то стала фотографироваться с отцом своих дочек на различных мероприятиях. Но по-прежнему ни слова об истории любви. Избранник красавицы актрисы старше ее на 33 года.

Народный артист, режиссер Алексей Учитель был женат, когда начался их роман с Юлией. «Он был старшее ее, она была хороша…» — это про них. Пару познакомил 13 лет назад друг Пересильд Евгений Миронов.

Вскоре после знакомства очарованный Учитель пригласил Пересильд сниматься в своем фильме «Пленный». Юлия сразу же стала музой художника, и в 2008 году режиссер Учитель берет ее в фильм «Край».

Через год съемок Пересильд родила дочь Анну, спустя три года — Марию. В кинотусовке все знали, что отец дочек Пересильд Алексей Учитель, однако пара не афишировала отношения.

Учитель тогда не спешил разводиться, хотя его младший сын уже сам успел стать режиссером. Алексей Ефимович проводил много времени с дочками и Юлией. А официально развелся с первой супругой не так давно, после чего Пересильд наконец вздохнула полной грудью и стала улыбаться на камеры рядом с любимым. Все-таки десять лет скрывать чувства непросто.

Морозов: увидел, влюбился, отбил

«Игнатов совершает страшные поступки, а потом встречает женщину, которая ему нужна», — говорит 36-летний Евгений Морозов о Зулейхе, изменившей жизнь его героя-красноармейца.

Удивительно, но и в жизни Морозова есть женщина, которую он считает личным талисманом. Евгений встретил свою судьбу пять лет назад, работая как сценарист и актер над вторым сезоном сериала «Лондонград».

Команда проекта сдружилась с первого сезона, а тут к ним присоединилась еще одна актриса — роковая блондинка Маруся Зыкова. Женатый на тот момент Евгений спустя четыре месяца совместной работы понял: без Маруси жизнь не та.

Они гуляли после съемок по Лондону, проводили много времени вместе и вскоре, как водится в таких случаях, решили, что созданы друг для друга. Начались ужины без остальных членов съемочной группы, прогулки под луной.

Вернувшись в Москву, эти двое уже не смогли друг без друга, и вскоре Евгений ушел от жены. С Марусей и ее дочкой от первого брака они поселились в съемной квартире в центре Москвы.

Оба в один голос твердят, что «отогревали друг друга любовью, долюбливали, восполняя все то, что не смогли получить в предыдущих отношениях».

Морозов не скрывает: «Мы с Марусей не знали нормальных отношений до этого, двигались на ощупь и были вынуждены «лечить» друг друга». А Зыковой пришлось лечить любимого уже в прямом смысле слова: в самом начале их совместного быта Морозов сломал шею и несколько месяцев лежал дома.

Маруся любимого выходила. Теперь Евгений говорит, что и карьера его пошла в гору благодаря любимой: мол, именно она виновата (в хорошем смысле слова) в его актерской перезагрузке и в том, что он получил главную мужскую роль в «Зулейхе».

Морозов считает, что у Маруси Зыковой необычайно развиты интуиция и прозорливость, поэтому часто делает так, как велит теперь уже его жена: «На первых порах я относился к ее замечаниям очень болезненно. Тем более когда чувствуешь, что она говорит правильно и попадает в десятку. Это тоже пришлось принять — я стал как актер гораздо интереснее».

Недавно телезрители видели Морозова в сериале «Заступники», он написал сценарий для «Оптимистов», в работе еще пара сценарных проектов. Супруги мечтают о совместных детях.