«Чики», «Водоворот» и другие ожидаемые сериалы мая-2020 по версии Teleprogramma.pro

Какие сериалы не заставят вас «маяться» от скуки в этом месяце?

Существует смутная надежда, что после 12 мая мы, наконец, пройдем испытание самоизоляцией. Однако это не повод отказываться от просмотра фильмов и сериалов, которыми мы так увлеклись в последнее время. Предлагаем вам пятерку самых ожидаемых сериалов, чей выход ожидается в конце весны на международных и российских стриминговых платформах.

«Водоворот»: Дэмьен Шазелл взялся за старое

Помните фильм «Одержимость» о джазовом барабанщике, который любыми способами стремился занять свою нишу в известном оркестре? А романтическую постмодернистскую трагикомедию «Ла-Ла-Лэнд» о сложном выборе между чувством и творческой мечтой, снятую по образцу классических мюзиклов «Поющие под дождем» и «Шербургские зонтики»?

Тогда картина завоевала сразу шесть «Оскаров». Похоже, режиссер Дэмьен Шазелл снова оседлал свой любимый конек.

В его новом онлайн-сериале «Водоворот», снятом для платформы Netflix, тоже звучит много музыки. Главный герой ленты – джазовый пианист Эллиот Удо из Нью-Йорка приезжает в Париж – бежит от самого себя и своей известности. Там он владеет небольшой долей в клубе, который не приносит ничего, кроме убытков. Жизнь героя кардинально меняется, когда в его судьбе появляется подросшая дочь.

Те, кто смотрел фильм «Ла-Ла-Лэнд», наверняка, вспомнят то, что главный герой Себастьян мечтал открыть свой джазовый клуб, и проведут определенную параллель. А наиболее дерзкие зрители сочтут, что Эллиот Удо – это повзрослевший персонаж Райана Гослинга. Впрочем, это только фантазии и предположения – картину нужно смотреть.

Первые эпизоды сериала уже были показаны на кинофестивале Берлинале в этом году. Один из российских кинокритиков провел интересную аналогию с музыкальным термином, отметив, что темп развити сериала можно сравнить с музыкальным темпом Allegro vivace.

Кстати, в качестве автора музыки выступил Глен Баллард, работавший с Майклом Джексоном и Аланис Моррисетт, что также не ускользнет от внимания истинных меломанов.

«Сквозь снег»: переосмысливая киноисторию от четырехкратного «Оскароносца»

Нельзя пройти мимо нового постапокалиптического сериала «Сквозь снег», за основу которого был взят одноименный сериал недавнего триумфатора премии «Оскар» Пон Чжун Хо 2013 года с участием Тильды Суинтон и Криса Эванса.

Сам же корейский режиссер в свою очередь вдохновлялся графическим романом «Le Transperceneige». Сначала планировалось, что новый сериал срежиссирует сам автор первоисточника. Но в итоге за дело взялся режиссер Скотт Дерриксон, который является большим поклонником фильмов Пон Чжун Хо.

Зритель знает его по фильмам «Доктор Стрендж» и «День, когда земля остановилась». Главные роли в новом сериале «Сквозь снег» сыграли Дэвид Диггс и Дженнифер Коннелли.

Действие американского сериала происходит через семь лет после апокалипсиса, вызванного экологической катастрофой и превратившего мир в снежную обитель. Выжить в таких условиях удалось лишь нескольким тысячам человек, которые укрылись от последствий конца света в поезде.

Однако места в нем распределяются в соответствии с социальным статусом: в начальной части транспортного средства находятся самые богатые граждане, следующие вагоны занимают представители среднего класса, а в «хвосте», соответственно, расположились самые бедные пассажиры.

Понятно, что фильм поднимает тему классового неравенства, затрагивает тему экологических проблем и вообще размышляет о поведении людей в пограничной ситуации. А вагоны поезда, как основного места действия сериала, идеально раскрывают социальный и мировоззренческий конфликт между персонажами.

Поезд часто являлся источником вдохновения для многих представителей мира искусства. Вспомните, например, повесть «Желтая стрела» Виктора Пелевина, советский фильм «Транссибирский экспресс» Эльдора Уразбаева и боевик «Поезд-беглец» Андрона Кончаловского с участием Эрика Робертса.

Немногие знают, что и Федерико Феллини снял альтернативную концовку своего знаменитого фильма «Восемь с половиной», где посадил всех своих персонажей в движущийся экспресс и отправил их к черту на кулички.

Куда отправит своих героев Скотт Дерриксон – увидим в мае этого года.

«Нормальные люди»: история от «Билли Айлиш» современной литературы

Тема социального неравенства также рассматривается еще в одном ожидаемом сериале – «Нормальные люди» Леонарда Абрахамсона и Хетти Макдональд. Только здесь в фокусе внимания находятся взаимоотношения парня и девушки.

Коннелл – один из лидеров школы, капитан футбольной команды, парень, в которого влюблены самые видные красотки. Мэриэнн – его полная противоположность – стеснительная девушка, живущая в заповедном мире своих снов, как говорил главный герой фильма «Асса» Сергея Соловьева.

Ситуацию обостряет и то, что мама Коннелла работает уборщицей в доме родителей Мэриэнн. Когда оба поступают в колледж, то меняются ролями. Бонусом для зрителей станет обилие эротических сцен.

Главные роли в сериале играют пока не раскрученные актеры Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал, которые имеют все шансы проснуться знаменитыми после выхода сериала на онлайн-сервисе Hulu. В России он выйдет на сервисе «Кинопоиск».

Внимание к фильму приковано во многом потому, что он создан по бестселлеру 28-летней писательницы Салли Руни. Какими только эпитетами не награждают эту молодую женщину – «Сэлинджер эпохи миллениалов», «Джейн Остин времен Инстаграма».

Салли сейчас настолько популярна, что подростки-меломаны смело могли бы назвать ее «Билли Айлиш от литературы». В общем, ее сделали, чуть ли не новой литературной иконой. Массовая истерия докатилась до того, что книжный магазин в Бруклине, в котором однажды проходила встреча с известной писательницей, не смог вместить всех желающих, в результате чего мероприятие было перенесено…в церковь.

Литературные критики говорят, что чувственностью наполнен практически каждый эпизод романа, эмоции героев накалены до предела, а их романтичный и хрупкий мир порой сужен до размеров одной комнаты. Так, кстати, Иван Ефремов говорил о влюбленных в своем романе «Лезвие бритвы».

Посмотрим, удастся ли создателям сериала передать дух чувственности и свободы этого произведения.

«Чики»: ночная бабочка, но кто же виноват?

В конце весны всем нам стоит поддержать и отечественного производителя. Так, планируется, что на стриминговой платформе More выйдет драмеди Эдуарда Оганесяна «Чики». Зритель ранее видел его сериал «Вангелия» о слепой провидице Ванге.

Многосерийный фильм рассказывает о четырех подружках, которые однажды получили «желтый билет». Так, если помните, Федор Достоевский говорил о героине своего романа «Преступление и наказание» Сонечке Мармеладовой, которая была вынуждена ступить на скользкую дорожку продажной любви.

По тому же тернистому пути идут и главные героини сериала. Только однажды, вкусив всех «прелестей» порочной жизни, они все же решают заняться приличным делом. Но вот удастся ли им забыть о прошлом, если оно всегда будет напоминать о себе?

Сериал можно назвать оммажем на знаменитую картину «Интердевочка» Петра Тодоровского, где автор также размышляет о тяжелых судьбах ночных бабочек. Сам же режиссер назвал его зеркалом окружающей действительности.

Сериал «Чики» снимался в Кабардино-Балкарии. Главные роли отданы ярким молодым актрисам: Ирине Горбачевой, Алене Михайловой, Варваре Шмыковой и Ирине Носовой.

«Идентификация»: как актриса Елена Тронина познакомилась с жизнью на базаре

Еще одна провокационная киноработа от режиссера Владлены Санду «Идентификация» откроет зрителям дверь в закрытый мир мигрантов. Тема эта не пользуется особым спросом у российских режиссеров.

Хотя можно вспомнить сериалы «А у нас во дворе», «Салам, Масква», нашумевший фильм «Айка» Сергея Дворцевого, где исполнительница главной роли Самал Еслямова получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса».

Сериал Владлены Санду сочетает в себе элементы и драмы, и детектива. Главная героиня фильма Лера нашла свое место в общине нелегальных мигрантов из Киргизии. Она закрутила роман со своим начальником Бакиром, но при этом влюблена в его брата Амана. Через некоторое время Бакира находят убитым, и подозрение, конечно же, падает на Леру…

Исполнительница главной роли, уроженка Казахстана Елена Тронина утверждает, что реалии мира, изображенного в сериале, ей знакомы. Ведь ее родители торговали на базаре. Сейчас Тронина снимается не только в России, но и в Европе. Например, четыре года назад она сыграла в немецком сериале «Место преступления».

Сериал же «Идентификация» был представлен на международном фестивале Series Mania во французском городе Лилле и на Московском международном кинофестивале. Теперь же его смогут оценить и отечественные зрители.

Приятного просмотра!