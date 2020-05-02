Надежда Бабкина потратила на лечение от пневмонии и коронавируса около 2 миллионов рублей

Артистка выписалась из больницы спустя месяц. Только за палату она платила 50 тысяч рублей в сутки.

Надежда Бабкина в начале апреля оказалась в больнице. Вслед за артисткой был госпитализирован и Александр Васильев. У исполнительны народных песен диагностировали тяжелую форму пневмонии обострившуюся на фоне коронавируса. Целую неделю 70-летняя артистка провела в коме. Но позже она пошла на поправку. Поклонники были сильно обеспокоены, так как придя в сознание, она общалась жестами, а также певица стала страдать из-за депрессии.

Но врачам удалось поставить ее на ноги. Несмотря на то, что она должна была выписать после майских праздников, артистка оказалась дома уже 1 мая. В соцсети она поделилась первым видео после болезни, на котором предстала похудевшей, но уже в добром здравии. При госпитализации у нее было поражено более 62% легких, поэтому врачи проделали большую работу. И расходы на лечение оказались внушительными.

Надежда Георгиевна месяц провела в частной клинике. Только за палату она платила 50 тысяч рублей в сутки. Также на медикаменты было потрачено около 350 тысяч рублей. А также дорого звезда обошлась реанимация, в которой она провела больше недели. Сутки там стоят примерно 150 тысяч рублей. журналисты подсчитали, что всего артистка потратила около 2 миллионов рублей. И это при том, что звезде делали скидки и многие процедуры проводили по минимальной цене.

«При выписке врач также прописал Бабкиной целый коктейль из лекарств, Есть там в том числе и антидепрессанты, и успокоительное. Реабилитация займет еще минимум месяц, но будем надеяться, что дома — и стены помогают. И скоро Надежда Георгиевна полностью поправится», — рассказал источник в больнице журналу «СтарХит».