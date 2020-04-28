«Иногда съемочная площадка превращалась в собачий рай»: как снимали военный сериал «Джульбарс»

С 27 апреля на Первом канале выходит новый сериал «Джульбарс», рассказывающий о подвиге наших четвероногих братьев в годы Великой Отечественной войны. Фильм, приуроченный к 75-летию победы, основан на реальных событиях.

О чем сериал



30 июля 1941 года около села Легедзино развернулись ожесточенные бои, в ходе которых атаки противника отражали 500 пограничников и 150 служебных собак. К сожалению, никто из них не остался в живых.

Эта трагическая история вдохновила создателей фильма «Джульбарс» на написание истории о дружбе пограничников и собак.

Действие сериала происходит в августе 1941 года. На линии фронта оказывается пограничная школа служебного собаководства.

В это время там находятся врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов пытается отправить Лизу и Киру, к которой испытывает нежные чувства, в тыл, где они будут в безопасности.

В это же время в пограничную школу приезжает партработник Поляков – отец Лизы. Однако все планы героев нарушает наступление фашистов. Теперь курсанты и офицеры пограничной школы вместе со своими подопечными должны принять бой.

В сериале «Джульбарс» большая роль отводится взаимоотношениям человека и собаки. По словам режиссера сериала Ивана Шурховецкого, практически в каждом проекте ему приходилось работать с разными животными: от ежа до страуса. Также Иван, живущий в деревне, держал дома обычно двух кавказских овчарок, лаек и пару дворняг.

Сухой закон ради четвероногих артистов

Но с таким количеством собак на съемочной площадке, как это было в сериале «Джульбарс», режиссер до этого момента не сталкивался.

Всего в фильме снималось около 50 псов (включая четвероногих дублеров), часть из которых привезли из Санкт-Петербурга, а часть являлись уроженцами Крыма, где и происходили съемки картины. По словам режиссера, в одном из кадров зритель увидит сразу 28 собак.

Специально для всех четвероногих были построены вольеры на берегу моря. Роль Джульбарса сыграл «житель» Санкт – Петербурга – пес Джинн, помесь лайки и волка.

Интересно, что четвероногий артист оказался очень исполнительным и четко выполнял все режиссерские команды. При этом он был очень активен и игрив. Идеальный артист!

За воспитание собак отвечала команда дрессировщиков под руководством Александры Степановой. Она сразу же предупредила съемочную группу, что четвероногие актеры не терпят запаха алкоголя и табака. Поэтому в группе и был объявлен сухой закон.

«Если собака учует запах алкоголя, то она просто не станет слушаться. И придется постоянно делать новые дубли», — поясняет Иван Шурховецкий.

Но если распитие спиртных напитков еще как-то удавалось контролировать, то с пристрастием киношников к табаку все оказалось сложнее. Им было предписано курить в 200-300 метрах от мест съемок.

По словам Ивана Шурховецкого, лучше всего собаки ладили с актрисой Марией Андреевой, сыгравшей Киру. В ее присутствии они практически не лаяли, не дрались со своими собратьями и вообще вели себя очень благопристойно.

А юная коллега Марии — Вита Корниенко, удивила режиссера полной самостоятельностью в исполнении всех трюков.

Вообще, старались вживаться в трудные роли все актеры кинопроекта. Так, за два месяца до съемок , исполнитель роли Шевцова Николай Мачульский, прошел курсы стрельбы из пистолета. И буквально за несколько недель научился попадать в цель с расстояния 100-150 метров.

Иван Шурховецкий даже отметил, что пистолет стал продолжением руки актера.

Практически последним к актерской команде присоединился Алексей Барабаш, сыгравший партработника Полякова.

«Если бы у собак были руки, то может быть, четвероногие друзья не лаяли»

Иван Шурховецкий и Алексей Барабаш работали вместе еще на проекте «Охотники за головами».

«Иван привносит на площадку свои интересные задумки, разбавляет паузы музыкой, шутит. Впрочем, как и любой высокий художник и мастер своего дела. Мне нравится с ним работать и то, что он продолжает традиции режиссера Эдварда Вуда-младшего, как я и говорил в своих интервью», — признается Алексей Барабаш.

К своей роли Алексей готовился особенно тщательно, внимательно изучал разнообразие рефлексов собак, читал работы легендарного физиолога Ивана Петровича Павлова.

«Это удивительно, но мало кто знает, что в эволюции человека важнейшую роль сыграла рука: если бы у собак были руки, то может быть, четвероногие друзья не лаяли, а говорили с нами и сидели за одним столом, подобно приглашенным на праздничный ужин друзьям или соседям», — размышляет Алексей.

Интересно, что Алексей относится к тому типу людей, которые больше любят котов. Поскольку, по его собственному выражению, они урчат, ходят в лоток, не требуют большого внимания и ухода, и гуляют сами по себе.

А родители Алексея Барабаша, кстати, держат дома двух маленьких собачек. Но вот с кинопитомцами сериала «Джульбарс» артист все же поладил.

«Собак было много. И все они хотят есть, ходить по нужде, общаться и разговаривать. Иногда это все немножечко превращалось в зоопарк, в какой-то собачий рай. Единственный момент: все дрессировщики, которые работают с кинопитомцами, не позволяют гладить и подкармливать их, поэтому любовь на расстоянии будет здесь точным сравнением», — говорит актер.

Чтобы сохранять себя в хорошей физической форме, Алексей Барабаш устраивал регулярные пробежки. Да и грех не пробежаться по Ялтинской набережной. А еще Алексей плавал в море практически до декабря.

«Я научился плавать практически с детства. У меня была дача возле реки. И мы все время там плавали, играли с мальчишками в водное поло», — вспоминает Алексей.

Пользуясь случаем, мы спросили актера, чем он занимается на карантине.

«Я нахожусь на самоизоляции вместе с любимой женой – актрисой Александрой Богдановой. Мы смотрим новинки киносериалов, например, недавно оценили многосерийный фильм «Убивая Еву», сериал «Беги». Также у меня премьера на другом канале НТВ – сериал «Охота на певицу»», — говори спикер.

К сожалению, коронавирус внес сумятицу в творческие планы Алексея. Так, два фильма с его участием (съемки одного из них должны были начаться 10 апреля), заморожены на неопределенный срок.

«Я в полной растерянности, но нюни распускать не буду. Но хотелось бы, чтобы эта зараза закончилась, и люди быстрее бы приступили к работе, к ежедневным пробежкам, стали бы вновь ходить в рестораны, чтобы люди жили свободной счастливой жизнью», — признается Барабаш.

В этом смысле Ивану Шурховецкому повезло. Его сериал «Джульбарс» был отснят еще в 2016 году и смонтирован в 2017-м. Фильм ждал своего часа до юбилея победы.

Кстати, буквально в марте Иван успел отснять еще один свой фильм «Русский пленник», поэтому не испытал на себе негативное влияние пандемии. Ну а монтировать картину, можно и в условиях самоизоляции.

Однако вернемся к главной теме — сериалу «Джульбарс».

По словам режиссера, собаки в его фильме являются скорее неким камертоном — примером открытых эмоций, честности и неподдельной преданности. На их фоне ярче открываются тайные и не всегда приятные грани человеческой души.