У родственников водителя Бабкиной стало плохо с сердцем после слухов о его коронавирусе

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг ранее появившуюся информацию, что у него коронавирус. Как сказал мужчина, он чувствует себя прекрасно. При этом ему 65 лет, поэтому из дома без надобности он не выходит. Может только прогуляться с собакой и до магазина.

Как сказал Князев, с Бабкиной он не общался с 27 марта. По его словам, ему непонятно, зачем историк моды Александр Васильев ранее заявил в СМИ, что у него и всей его семьи обнаружен коронавирус, сообщает gazeta.ru.

«Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало». Валерий Князев

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Отметим, что Надежда Бабкина угодила в больницу с двусторонней пневмонией еще в начале апреля. Несколько дней она была в коме, и врачи не делали каких-то прогнозов насчет выздоровления. Сейчас Надежда Бабкина чувствует себя лучше. При этом она по-прежнему находится в клинике.