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Зависимые от греха: на телеканале ТНТ готовятся к выходу два сезона сериала «Бывшие»

Проект создавался в тесном сотрудничестве с психологами, поэтому вопросы разных зависимостей смотрятся в нем естественно и живо.

Зависимые от греха: на телеканале ТНТ готовятся к выходу два сезона сериала «Бывшие»
Кадр из сериала «Бывшие». Фото: ТНТ

В понедельник, 20 апреля, телеканал ТНТ порадует всех поклонников драматических сериалов с неожиданной развязкой. Впервые на телевидении покажут сразу два сезона проекта «Бывшие». Сериал необычен прежде всего своей правдивостью: режиссер Иван Китаев привлек к работе над своим детищем профессиональных психологов с опытом работы в реабилитационных центрах. Так что, можете не сомневаться, «Бывшие» покажут вам действительность без купюр. Власть, наркотики, деньги и алкоголь, множество людей зависят от этих вещей и совсем немногие находят в себе силы бороться с тянущими на жизненное дно проблемами.

Кадр из сериала «Бывшие». Фото
Кадр из сериала «Бывшие». Фото: ТНТ

Сюжет расскажет историю сотрудника реабилитационной клиники по имени Илья, который раньше не мог пройти мимо алкоголя, а сейчас сам помогает зависимым от пагубных привычек людям. Волею судьбы он знакомится с Яной, избалованной дочкой богатых родителей, с которой у него сразу же начинается серьезный конфликт. Впрочем, от ненависти до любви всего шаг…

Кадр из сериала «Бывшие». Фото
Кадр из сериала «Бывшие». Фото: ТНТ

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