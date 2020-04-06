Любовь и зависимость: ТНТ покажет сразу два сезона сериала «Бывшие»

Канал ТНТ собирается показать в эфире сериал «Бывшие», причем сразу два сезона. Трансляция начнется 20 апреля.

Эту драму снял режиссер Иван Китаев, работавший над «Универом», да только не ждите легкого юмора от этой картины. Она рассказывает об отношениях зависимых людей. Сценарий помогали писать психологи, трудившиеся в ведущих московских клиниках реабилитации.

Сюжет расскажет о Яне (играет Любовь Аксенова) — мажорке, которая перебрала с наркотиками и угодила в клинику. Там она знакомится с психологом Ильей (Денис Шведов), в прошлом тоже проходившим лечение. Девушка врывается в уже почти состоявшиеся отношения молодого мужчины и доктора Ольги (Татьяна Волкова), которая когда-то поставила его на ноги. Герои сериала — абсолютно разные люди, но схожи в одном: у каждого из них своя острая зависимость.

«Общество потребления — это идеальная среда для создания зависимостей. Но, в первую очередь, это история о любви, о настоящей страсти, способной как объединять, так и разрушать все и вся на своем пути. Любовь — это тоже наркотик, и лекарства от нее до сих не придумали. Тема, которая касается всех», — говорит генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк.

Кстати, в основу сериала легли истории реальных людей, которые смогли отстоять себя у наркотиков и помочь другим вырваться из бездны зависимости. В итоге получилась честная, живая картина, которая заставит зрителя задуматься о своем душевном здоровье.

Смотрите сериал «Бывшие» с 20 апреля в 22:00 на канале ТНТ.