«Это часть нашей профессии»: Башаров заступился за Хаматову

Премьера долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной обернулась волной критики для актрисы Чулпан Хаматовой, которая исполнила роль главной героини. Звезда пожаловалась, что в ее адрес отправляют кучу оскорблений и проклятий, несмотря на то, что вышло всего несколько серий фильма.
Чтобы поддержать Хаматову в это непростое для нее время, Марат Башаров выступил в ее защиту:
«Чулпан Хаматова — великая актриса. Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — высказался артист порталу «Подъем!».
Хаматовой досталось за то, что ее героиня не говорит по-татарски, а также за «осквернение истории». Через историю Зулейхи показано страшное время раскулачивания крестьян, и для самой актрисы это время для народа – настоящая трагедия. Но выяснилось, что многие современные телезрители считают иначе.