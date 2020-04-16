«Это часть нашей профессии»: Башаров заступился за Хаматову

На актрису обрушились оскорбления и проклятия от части зрителей после выхода первых серий сериала «Зулейха открывает глаза».

Премьера долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной обернулась волной критики для актрисы Чулпан Хаматовой, которая исполнила роль главной героини. Звезда пожаловалась, что в ее адрес отправляют кучу оскорблений и проклятий, несмотря на то, что вышло всего несколько серий фильма.

Чтобы поддержать Хаматову в это непростое для нее время, Марат Башаров выступил в ее защиту:

«Чулпан Хаматова — великая актриса. Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — высказался артист порталу «Подъем!».

Хаматовой досталось за то, что ее героиня не говорит по-татарски, а также за «осквернение истории». Через историю Зулейхи показано страшное время раскулачивания крестьян, и для самой актрисы это время для народа – настоящая трагедия. Но выяснилось, что многие современные телезрители считают иначе.